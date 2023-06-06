ДОМ.РФ предоставит кредит в 7,6 млрд рублей для строительства жилого комплекса на площади Маркса в Новосибирске

Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 7,6 млрд рублей на строительство многофункционального квартала «Аэрон» в Ленинском районе Новосибирска общей площадью 134 тыс. кв. м., сообщили в банке.

Отмечается, что на территории более 3 га появится современный бизнес-центр, кафе и рестораны, образовательные и досуговые пространства для детей и взрослых, в том числе музей авиации им. А. И. Покрышкина. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на III квартал 2025 года.

Застройщик — СЗ «Центр левого берега» (входит в ГК SG Development).

По данным портала Наш.дом.рф на 5 июня, в Новосибирской области возводится около 3,4 млн кв. м жилья, из них более 91% — с использованием счетов эскроу.

Ранее редакция сообщала, что на площади Маркса открыли еще один вход в метро.