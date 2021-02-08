Межвузовский кампус в Новосибирске вошел в пилотный проект ВЭБ.РФ

«Внешэкономбанк» РФ (ВЭБ) и КБ «Стрелка» провели исследование, которое выявило актуальные запросы и проблемы российских студентов и университетов. Судя по информации, размещенной на сайте ВЭБа, на основе исследования были разработаны сценарии создания современных межвузовских кампусов для 7 пилотных городов России. В Сибирском федеральном округе в их число вошли Новосибирск и Томск.

— В настоящее время Минобрнауки России совместно с ВЭБ.РФ разрабатывает программу по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением инструментов государственно-частного партнерства. Пилотные субъекты Российской Федерации для участия в программе будут определены после утверждения правительством РФ нормативного-правового акта, — пояснили в пресс-службе ВЭБ.РФ в ответ на запрос Infopro54. — Поскольку университеты Новосибирской области стабильно занимают лидирующие позиции среди российских вузов, а некоторые из них входят в мировые университетские рейтинги, регион сможет подать заявку на участие в программе по созданию кампусов после ее утверждения.

В пресс-службе госкорпорации напомнили, что модели региональной и федеральной концессии создания межвузовских университетских кампусов были проработаны ВЭБ.РФ на примере Томской области, Пермского края и Санкт-Петербурга в рамках заключенных между ВЭБ.РФ и Минобрнауки России соглашений.

— По оценке ВЭБ.РФ на создание 58 тысяч мест понадобится более 100 млрд рублей. Реализация программы в формате государственно-частного партнерства, при условии софинансирования из федерального бюджета в объеме до 40%, позволит привлечь до 60 млрд рублей частных инвестиций и создать более 58 тысяч мест для жизни, учебы и работы студентов, аспирантов и научно-педагогических работников, — уточняется в ответе.

На сайте госкорпорации отмечается, что ВЭБ.РФ, как институт развития, рассматривает свое участие в реализации комплексного проекта по созданию кампусов в качестве агента правительства Российской Федерации. Кроме того, ВЭБ.РФ может выступать как организатор привлечения в проект средств частных инвесторов, так и совместно с банками-партнерами участвовать в его финансировании.

Судя по презентации исследования, КБ «Стрелка» предложила 7 вариантов межвузовского кампуса в зависимости от наличия места для строительства.

— На цокольном этаже кампуса могут располагаться технические и бытовые помещения, необходимые для комфортной жизни резидентов и обслуживания объектов кампуса. Первый и второй этажи предназначены для размещения общественно-деловых пространств — торговых объектов и помещений повседневного и эпизодического спроса, а также для организации пространств общего пользования. Сервисы первого и второго этажа могут быть доступны как резидентам кампуса, так и местным жителям, — отмечается в презентации компании. — Остальные этажи кампуса — жилые. На них располагаются жилые ячейки, объединяемые в модули и включающие общие пространства для комфортного проживания резидентов.

Напомним, в Новосибирске проект межвузовского кампуса разрабатывается уже несколько лет. В презентации проекта, имеющейся в редакции, в 2018 году его планировалось разместить на двух земельных участках: береговой линии реки Обь и в поселке Краснообск. Целевой аудиторией проекта обозначались 17 государственных вузов, 22000 студентов, аспирантов, 1500 преподавателей. В ценах 2018 года предварительная стоимость проекта составляла 37 млрд рублей. Общая полезная площадь здания — 750 га, общий земельный участок — около 100 га. Проект планировалось реализовывать в рамках ГЧП. В программе развития НГУ в рамках «Академгородок 2.0» также предусмотрено строительство новых общежитий на 5 тысяч мест.

В сентябре 2020 года представители Миннауки области отмечали, что по результатам рассмотрения предварительно подготовленной концепции проекта Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предложило региону следующие основные параметры для современного многофункционального студенческого городка Новосибирской области:

Количество мест — около 5,5 тысячи для обеспечения вузов с наиболее высоким экспортным потенциалом; Земельный участок ориентировочной площадью 30 га.

По оценке федерального ведомства, реализация проекта возможна с использованием механизма государственно-частного партнерства. В ведомстве также уточняли, что правительство Новосибирской области продолжает работу по подбору земельного участка, пригодного для реализации проекта, а также по доработке концепции в соответствии с вышеуказанной модель. Требуемая сумма на строительство всей инфраструктуры кампуса — 6,03 млрд рублей. Как пояснили редакции в Миннауки, актуальность этих ответов сохраняется и сегодня.

ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития. В партнерстве с коммерческими банками и инвесторами участвует в реализации национальных проектов, в том числе в сфере высокотехнологичной промышленности, несырьевого экспорта, модернизации инфраструктуры и городских агломераций. Капитал составляет 597,6 млрд рублей, обязательства — 2802,2 млрд рублей, активы — 3399,8 млрд рублей (по состоянию на 30 сентября 2020 года).