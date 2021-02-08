Новосибирск запаздывает с реформированием общественного транспорта

До конца февраля мэрия Новосибирска планирует завершить разработку дорожной карты по переводу общественного транспорта на систему муниципальных контрактов. В 2021 году на контракт предстоит перевести МКП «Горэлектротранспорт» и все маршруты ПКП «ПАТП-4». Напомним, что один из автобусных маршрутов предприятия — №54, обслуживающий Первомайский и Советский районы, — в рамках пилотного проекта был законтрактован ранее. В дальнейшем на контракт планируется перевести и частников. Кроме того, в рамках реформирования системы пассажирских перевозок в соответствии с федеральным законодательством предполагается оптимизация городских маршрутов, исключение дублирований. Такая информация была озвучена в ходе подведения итогов работы в 2020 году департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Напомню, что закон предусматривает оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за количество поездок, за соблюдение графика, за ритмичность работы, — прокомментировал глава города Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54. — В этом году переводится муниципальный транспорт. Но мы ставим задачу, чтобы «зашевелились» и частные перевозчики, у них подходы должны быть изменены. Тогда наши пассажиры почувствуют изменения качества перевозок. Для этого, конечно, необходимо пересмотреть, оптимизировать те маршруты, которые существуют в Новосибирске. Такую работу надо завершать. Она ведется активно, но до конца не завершена.

По информации мэрии, реформирование системы перевозок планируется завершить к 2026 году. На областном уровне этот срок оценивают как запоздание, по сравнению с общероссийскими показателями в плане развития системы общественного транспорта.

— Мы отстаем на 1-2 шага от транспортной реформы, которая сейчас идет в России, — заявил на совещании в мэрии глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. — Нам надо не то что бежать, а нестись вперед. Сроки в 2026 год — это очень долго, далеко. Мы пролетели с заявкой прошлого года. А нужно заниматься 2022—2023 годом, работать не только по автобусам, но и экологически чистому виду транспорта. Троллейбусы, трамваи, метро нужно привлекать по национальному проекту. И здесь нужно активизировать совместную работу по предложениям об изменении маршрутной сети, изменении облика транспорта. Все это необходимо проводить в кратчайшие сроки.

Министр напомнил, что правительство Новосибирской области в прошлом году на транспортные мероприятия Новосибирска выделило более 125 млн рублей. Всего по линии Минтранса на следующие 3 года на дороги, субсидии, транспортный налог и пассажирские перевозки будут направлены более 14 млрд рублей.

— Деньги немалые, и наша задача — их эффективно и разумно использовать, — заявляет чиновник.

Кроме того, как считают на региональном уровне, муниципалитету необходимо более активно взаимодействовать с частными перевозчиками, готовыми работать в новых условиях.

— Я встречался с перевозчиками, которые готовы в Новосибирск пригнать 100 автобусов, — сообщает вице-спикер заксобрания Валерий Ильенко. — Но я помню, как сделали реорганизацию и убрали ПАЗы из города. Перевозчики, десятилетиями работавшие на маршрутах, были выброшены с рынка. Нужно подготовить площадку, оптимизировать маршрутную сеть и конкретизировать условия, чтобы у перевозчиков была возможность работать на рынке, принять участие в этой реформе. Если они не готовы, мы говорим: «Извините, мы пригласим иногородних, их сегодня хоть отбавляй».

По информации мэрии Новосибирска, муниципальная маршрутная сеть Новосибирска включает 144 маршрута, из них 13 троллейбусных, 11 трамвайных, 65 автобусных, 55 маршрутного такси. В 2020 году скорректирован ряд маршрутов для повышения транспортной доступности отдаленных жилых массивов (жилой комплекс «Радуга Сибири», жилые массивы «Акатуйский», «Радиостанция № 5», «Чистая Слобода», «Южно-Чемской», «Плющихинский», поселок Гвардейский).