МИД Китая предложил ученым СО РАН совместно бороться с коронавирусом

— Минздрав РФ сейчас создает свою отраслевую науку. Ситуация с короновирусной инфекцией, показала, что решение связанных с ней задач возможно только при взаимодействии отраслевого и научного секторов, — отметил на пресс-конференции заместитель председателя СО РАН академик Михаил Воевода. — Во время визита делегации РАН в Новосибирск обсуждался вопрос: достаточно ли ФБУН ГНЦ «Вектор» для решения таких задач. Пришли к выводу, что интеллектуальные возможности «Вектора» нуждаются в дополнении академической наукой, где больше свободы для выбора тематик и установления контактов с зарубежными партнерами. Сформировалось понимание, что академическая наука может представлять из себя площадку для ведомственной науки, выстраивания международных коалиций и решения сложных проблем.

Ученый сообщил, что от Министерства иностранных дел КНР в адрес СО РАН поступил запрос о включении научных ресурсов сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай по борьбе с короновирусной инфекцией.

— Китайцы просят нас рассказать о наработках, которые есть в институтах СО РАН и которые могли бы помочь в борьбе с болезнью. Речь идет не только о диагностике и вакцинировании, но и о физических мерах профилактики, создании новых лекарственных препаратов, — поясняет Воевода. — В СО РАН сейчас нет учреждения, специализировавшегося бы на решении таких задач. Все они были переданы из российского академического сектора в Минздрав РФ. Но коллеги вынуждены решать свои проблемы, в результате теряется фундаментальная часть разработок.

В то же время, по словам Воеводы, отдельные компетенции, которые можно было бы использовать в решении таких задач, еще сохранились в лабораториях разных институтов СО РАН. К примеру, в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН разработана новая технология для изготовления защитных масок в качестве средства профилактики. Есть серьезные наработки в создании средств диагностики, разработке пассивных вакцин на основе крови переболевших людей.

— Сейчас мы собираем набор компетенций по этой теме, имеющихся в институтах СО РАН. Китайские коллеги говорят, что готовы рассмотреть вопрос реализации совместной программы научно-практических исследований — СО РАН и Китайской академии наук — по решению острых вопросов, связанных с короновирусом, а также по системной работе над другими инфекциями, — констатировал Михаил Воевода.

Кроме того, рассматривается вопрос укрепления отделов и лабораторий, расширения их возможностей, чтобы они смогли работать с самыми тяжелыми патогенами.

— Нужно соответствующим образом оборудовать лаборатории, чтобы они позволяли получать вирусы и работать с ними. Сейчас они занимаются мониторированием вирусоносительства в природе. Это выходит за рамки обычных компетенций учреждений Росздравнадзора, — рассуждает ученый. — Нужно укрепить эти лаборатории, создать условия для их работы, а они могли бы привлекать другие учреждения СО РАН. Сейчас нам специалисты Института органической химии говорят: «Дайте нам культуру вируса — и мы сразу же приступим к созданию новых препаратов». Эти работы требуют соответствующей организации. Перед своим министерством мы инициируем эту работу. Рассчитываем, что нас поддержит РАН и другие ведомства.

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