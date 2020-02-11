«Нафтатранс плюс» обновил парк мазутовозов

«Нафтатранс плюс» приобрел пять новых специализированных автоцистерн, сообщили в пресс-службе ООО «Юнисерсвис Капитал». Резервуары могут применяться для перевозки не только мазута, но и других темных нефтепродуктов, в том числе горючих либо легковоспламеняющихся. «Нафтатранс плюс» транспортирует топливный мазут и битум для «Газпромнефть – Битумные материалы», «Томской топливной компании» и других нефтетрейдеров СФО. Основные маршруты проходят через Новосибирск, Томск и Кемерово.

— Битум и мазут относятся к опасным для окружающей среды веществам. Поэтому их перевозка осуществляется цистернами специальной конструкции и регламентируется требованиями ДОПОГ – международного соглашения, действующего на территории 48 государств. Документ был создан по инициативе ООН и заключен в Женеве еще в 1957 году. С тех пор он не теряет актуальности, поскольку регулярно корректируется и обновляется, — уточнили в пресс-службе компании.

Отмечается, что все мазуто- и битумовозы компании «Нафтатранс» имеют свидетельство о допуске к перевозке опасных веществ, регулярно проходят техосмотр, оснащены спутниковой системой навигации и тахографами, имеют защиту топливного бака. Одним словом, отвечают всем требованиям дорожной транспортировки опасных грузов.

Ко всему прочему, компании группы занимаются перевозками дизельного и печного топлива, сырой нефти, керосина для дизельных электростанций и систем отопления предприятий. Еще одно направление деятельности – транспортировка жидких пищевых продуктов.

Фото предоставлено пресс-службой компании