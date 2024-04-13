Миграционный центр Новосибирска переполнен: мигрантам стало сложнее получить патент

После теракта в московском «Крокусе» в Новосибирске не стало меньше иностранных специалистов, но у них появились определенные сложности с оформлением патентов.

На днях в сети появилось видео с толпой иностранцев, которые штурмуют Миграционный центр на Есенина. Журналисты издания Сиб.Фм побывали в месте скопления гостей столицы Сибири и узнали, почему так происходит.

― Патент на работу стало получить сложнее, теперь чаще отказывают по разным причинам. Часто спрашивают знание русского языка, если человек не говорит, то его сразу разворачивают, ― рассказали в Центре.

Тем временем, в коридорах постепенно скапливается очередь. Приезжие галдят на своем языке и русского тут практически не слышно. В здании также проходят медкомиссию, работают сторонние организации, помогающие с оформлением документов. Тут же магазин с одеждой и кафе с халяльной едой. За порядком следят полицейские, они то и дело отодвигают иностранцев в сторону или просят не создавать толкучку и спуститься вниз для ожидания. В ответ на просьбы правоохранителей можно услышать и грубые ответы.

―А куда я уйду, а? Я тут уже с документами стою, не буду я спускаться, — возмущенно отвечает приезжий стражу правопорядка.

Многих специалистов работодатели подвозят в центр организованно целыми автобусами. Сейчас в городе начинается строительный сезон, поэтому рабочая сила очень нужна. Но оформить патент или разрешение на пребывание не у всех получается и тогда на этой проблеме могут заработать водители тех самых автобусов.

― За 3-4 тысячи рублей с человека мы отвозим их на границу с Казахстаном, там быстро разворачиваемся и едем обратно. Таким образом, легально продлевается пребывание на 3 месяца, ― рассказывают помощники иностранцев.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, с начала 2024 года на миграционный учет в регионе поставлено 44 тысячи иностранных граждан. Выдворили с территории области 689 человек и 54 мигранта покинули РФ самостоятельно.