Станция метро «Спортивная» прошла Главгосэкспертизу

Изменения в проектную документацию станции метро «Спортивная» получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. Оценка соответствия корректировок установленным требованиям проводилась в рамках экспертного сопровождения, уточнили в пресс-службе ведомства.

— Документация откорректирована и оптимизирована в связи с заменой оборудования и материалов. Они были сняты с производства, либо недоступны в связи с прекращением поставок из-за границы, — сообщил главный эксперт проекта Андрей Волохов.

Он подчеркнул, что изменения были внесены в значительную часть ранее принятых решений.

Длина сооружения станции — 132,88 м, протяженность станционных платформ — 104 м. Общая эксплуатационная длина проектируемого участка — 133 м. Он рассчитан на перевозки до 62 тысяч пассажиров в сутки.

Застройщик и генеральный проектировщик станции — МП «Метро МиР».

Стоит отметить, что пройти госэкспертизу проекту станции удалось далеко не с первого раза. Строить станцию начали еще в 2019 году, а открыть ее планировалось к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Однако после того как стало ясно, что чемпионата не будет даты открытия постоянно переносились.

В мэрии прогнозировали, что станция метро «Спортивная» будет открыта к 25 июня, Дню города. По данным муниципалитета, после открытия станции пассажиропоток в метрополитене может вырасти на 6%.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия не исключает запуск станции в 4 квартале 2024 года.