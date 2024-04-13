Прокуратура проверит путепровод в Новосибирске, который плюется камнями в автомобили

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства повреждения автомобилей под путепроводом в Новосибирске.

В социальных сетях водители пожаловались на разбитые стекла и поврежденный кузов нескольких транспортных средств.

― Предварительно установлено, что при осуществлении ремонтных работ на железнодорожном мосту между площадью Труда и Энергетиков допущено падение щебенистого грунта на автомобили и проезжую часть, ― рассказали в надзорном ведомстве.

Также известно, что путепровод находится на балансе филиала ОАО «РЖД». Сейчас прокурорам предстоит выяснить насколько качественно и ответственно эта организация соблюдает законодательство о безопасности движения на железнодорожном транспорте и при содержании инженерных конструкций.