Миграционный центр поселился в детской художественной школе под Новосибирском

Жители Новосибирска пожаловались на миграционный пункт, который расположился по соседству с детской художественной школой и школой юных натуралистов в доме № 71 в поселке Краснообск.

Сибиряки отмечают, что здание не просматривается из-за обильного озеленения, выполненного в соответствии с нормативами, и не имеет камер видеофиксации.

В свете последних событий местных жителей возмущает решение властей поместить миграционный центр в учреждении, где постоянно находятся дети. Они обратились к губернатору Новосибирской области принять меры и избавить детей от опасного соседства.

— Мигранты зачастую являются переносчиками таких болезней как: вич, спид, сифилис, гонорея, гепатиты, мегацефаловирус, коклюш, туберкулез. Они так же массово отметились как торговцы гашишем, мефедроном, метамфетамином. Активно проявляют себя в педофилии, убийствах и избиениях малолетних детей, как правило русских, — пояснил позицию новосибирцев в беседе с Infopro54 руководитель Русской народной дружины Евгений.

Общественники просят региональные власти перенести миграционный центр в другое здание, не соседствующее с детскими учреждениями. А так же привлечь к ответственности должностных лиц, подвергнувших опасности детей.

Ранее редакция сообщала о том, что в микрорайоне «Плющихинский» в Новосибирске завелся сексуальный маньяк, который караулит маленьких девочек. Он пугает их отсутствием трусов, высовываясь из кустов. Предупреждения об извращенце активно распространились в социальных сетях и чатах микрорайона.