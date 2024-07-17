«Новосибирскхлебопродукт» погасил дебютный облигационный выпуск

АО «Новосибирскхлебопродукт» 16 июля полностью погасило дебютный и единственный выпуск биржевых облигаций, говорится на сайте раскрытия информации. Напомним, выпуск объемом 690 410 рублей (7 тысяч штук) был размещен в 2020 году.

Финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал» уточнил, что эмитент привлек средства в рамках программы облигаций объемом 1 млрд рублей. Инвестиции были направлены на пополнение оборотного капитала, что позволило нарастить объемы продаж, а также осуществить закуп и увеличить ассортимент продукции за счет подсолнечника и рапса.

— Эмитент добросовестно и своевременно выполнял все взятые на себя обязательства перед инвесторами. Финансовые результаты отчетливо свидетельствуют, что финансовая модель, выбранная для развития компании, эффективна и устойчива. — отметили эксперты.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью в России и за рубежом. Выручка компании с 2019 года выросла – с 2,0 млрд рублей до 13,9 млрд рублей в 2023-м, чистая прибыль — с 76,7 до 574,1 млн рублей. За 2023 год компания расширила географию экспорта за счет поставок в Монголию (внешнеторговый оборот — 418,6 млн рублей) и Корею (224,2 млн), также в третьем квартале 2023 года добавились Казахстан (6,9 млн) и Ливия (204,7 млн). На сегодняшний день у компании создано представительство за рубежом — в Бишкеке (Киргизия). Информация о собственниках компании закрыта.

Ранее редакция сообщала, что экспортеры Сибири просят создать бондовые зоны для переработки сельхозпродукции.