Мигрант в кустах пугает девочек на Плющихинском в Новосибирске

В микрорайоне «Плющихинский» в Новосибирске завелся сексуальный маньяк, который караулит маленьких девочек. Он пугает их отсутствием трусов, высовываясь из кустов.

Предупреждения об извращенце активно распространяется в социальных сетях и чатах микрорайона. Подписчики переживают за детей, которые часто гуляют без присмотра пока родители на работе.

― Как-то предать огласке надо случай уже не первый раз… Парень 20-35 лет, неславянской внешности, ― пишет местная жительница.

Она вместе с мужем уже пыталась поймать эксгибициониста и наказать его, чтобы тот более не переступал черту. Однако мигрант убежал сквозь кусты и трубы.

― Эффектно, если честно, убегал. Но сами понимаете, может быть всё плохо. Упаси, господи, конечно, ― говорит автор сообщения.

Сибиряка отмечает, что по маршруту, где устроил засаду иностранец, ходит много детей без сопровождения.

― Девочка его на видео снимать начала, он вроде начал в кусты прятаться от камеры, ― отмечает женщина.

Она надеется, что девочка, увидев пост, выложит видео в комментариях, и мигранта смогут поймать и избежать страшных последствий. Ведь если его не найдет полиция, то на охоту выйдут родители школьниц, которые вряд ли станут проводить профилактические беседы.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранта, напавшего на водителя в Новосибирске, задержали пограничники ФСБ.