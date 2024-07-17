Установлена личность виновника массового ДТП в центре Новосибирска

Водителя BMW, который врезался в семь машин в центре Новосибирска, нашли и привлекли к ответственности.
Как сообщили в МВД региона, его привлекли к административной ответственности. Также в отношении него проводится административное расследование.
— За управление автомобилем без государственных регистрационных знаков, за неисполнение обязанности по страхованию своей автогражданской ответственности, управление автомобилем, светопропускаемость передних стекол которого не отвечает требованиям технического регламента, — отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В Госавтоинспекции рассказали, что водителем оказался 24-летний новосибирец, ранее он неоднократно был замечен за превышение скорости.
Напомним, что ДТП произошло вечером 13 июля в районе станции метро «Гагаринская». BMW на большой скорости врезался в припаркованные машины и перевернулся, после чего загорелся. Пострадал один человек — пассажир BMW. Виновник скрылся с места происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что автогонщик на BMW устроил коллапс на Красном проспекте Новосибирска.
Источник фото: АСТ-54
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