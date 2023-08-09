Мигрант поджег коттедж с коллекцией элитных автомобилей новосибирского коллекционера

Прокуратура направила в суд уголовное дело о резонансном пожаре в коттедже известного новосибирского коллекционера и автогонщика Дмитрия Матвеева. По оценке собственника, ущерб составил свыше 120 млн рублей.

Инцидент произошел 9 февраля 2023 года. Хозяина коттеджа на момент ЧП не было дома.

— По версии следствия, обвиняемый работал по устной договоренности разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе Новосибирска. Будучи недовольным условиями и размером оплаты труда, с целью мести потерпевшему путем поджога имущества, приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления подъемными воротами гаражей. Обвиняемый взял канистру с бензином, подошел к воротам гаража, находящегося на первом этаже дома, имеющимся пультом открыл гараж, в котором находились десять автомобилей, облил один из автомобилей бензином и поджог его, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Пламя от одной иномарки перекинулось еще на 9 машин. В огне пострадали элитные автомобили: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster. После пожара они уже не подлежали восстановлению.

Скрываясь с места преступления, рабочий угнал из горящего гаража велосипед. В суде ему придется ответить сразу за несколько преступлений: повреждение чужого имущества и кражу двухколесного.