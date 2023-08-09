Рекламодателям

Мигрант поджег коттедж с коллекцией элитных автомобилей новосибирского коллекционера

  • 09/08/2023, 10:14
Автор:
Мигрант поджег коттедж с коллекцией элитных автомобилей новосибирского коллекционера
Иностранец был недоволен своей зарплатой.

Прокуратура направила в суд уголовное дело о резонансном пожаре в коттедже известного новосибирского коллекционера и автогонщика Дмитрия Матвеева. По оценке собственника, ущерб составил свыше 120 млн рублей.

Инцидент произошел 9 февраля 2023 года. Хозяина коттеджа на момент ЧП не было дома.

— По версии следствия, обвиняемый работал по устной договоренности разнорабочим в частном доме, расположенном в дачном товариществе в Заельцовском районе Новосибирска. Будучи недовольным условиями и размером оплаты труда, с целью мести потерпевшему путем поджога имущества, приготовил маску и перчатки, а также взял пульт управления подъемными воротами гаражей. Обвиняемый взял канистру с бензином, подошел к воротам гаража, находящегося на первом этаже дома, имеющимся пультом открыл гараж, в котором находились десять автомобилей, облил один из автомобилей бензином и поджог его, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Пламя от одной иномарки перекинулось еще на 9 машин. В огне пострадали элитные автомобили: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster. После пожара они уже не подлежали восстановлению.

Скрываясь с места преступления, рабочий угнал из горящего гаража велосипед. В суде ему придется ответить сразу за несколько преступлений: повреждение чужого имущества и кражу двухколесного.

Фото: паблик ВКонтакте «АСТ-54»

351

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : поджог Мигрант коллекционер автомобили


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Работодатели участников СВО могут получить новый статус
3/08/23 10:07
Президент вручил звезду Героя России спецназовцу из Бердска
3/08/23 9:35
Рынок «первички» может простимулировать более лояльная ипотека на «вторичку»

Рынок «первички» может простимулировать более лояльная ипотека на «вторичку»

Цены на новостройках в Новосибирске вышли на плато, а рынок затоваривается.
Читать статью >>
Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку

Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку

Полноценный выход в страны этого региона пока сдерживает вопрос о расчетах.
Читать статью >>
Большинство первокурсников медицинских учебных заведений Новосибирска — целевики

Большинство первокурсников медицинских учебных заведений Новосибирска — целевики

Более 70% абитуриентов-медиков в этом году поступают по целевому набору.
Читать статью >>
В Новосибирске ищут подрядчика для внедрения «умных» светофоров

В Новосибирске ищут подрядчика для внедрения «умных» светофоров

Начальная цена контракта — 104,6 млн рублей.
Читать статью >>
Более 2000 подростков в Новосибирской области получили статус самозанятых

Более 2000 подростков в Новосибирской области получили статус самозанятых

Они со школьной скамьи работают как предприниматели.
Читать статью >>
НГУЭУ обновит бренд

Новосибирский госуниверситет экономики и управления обновит бренд

На эти цели университет готов потратить 714 тысяч рублей.
Читать статью >>
Для строительства Восточного обхода планируют использовать золошлаковые отходы теплостанций

Для строительства Восточного обхода планируют использовать золошлаковые отходы теплостанций

При возведении нижней части насыпи дорожного полотна вместо естественного грунта.
Читать статью >>
Пассажирам нижних полок в поездах дальнего следования придется потесниться

Пассажирам нижних полок в поездах дальнего следования придется потесниться

Пассажиры верхних полок могут провести законные два часа у столика внизу.
Читать статью >>
Определены все производители оборудования для первой очереди станций СКИФа

Определены все производители оборудования для первой очереди станций СКИФа

Общая сумма заключенных государственных контрактов по шести станциям составляет 6,9 млрд рублей.
Читать статью >>
ГорЭлектроТранспорт в Новосибирске принял решение о повышении тарифа за пользование столбами

ГорЭлектроТранспорт в Новосибирске хочет повысить тариф арендаторам столбов

Сразу на 40 процентов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Евгений Ястребов, основатель студии BrainyLab

Евгений Ястребов: Гости хотят хлеба и зрелищ, но при этом боятся пробовать что-то новое

Компаниям игровой индустрии приходится обучать посетителей новым форматам развлечений, чтобы сгенерировать спрос.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Уровень воды в Оби упал ниже критической отметки в Новосибирске
9/08/23 11:04
Общество
В Новосибирске суд признал законным лишение мандатов депутатов Бойко* и Пироговой
9/08/23 11:02
Власть Право&Порядок
Новая школа № 54 откроет для детей свои двери 1 сентября
9/08/23 10:47
Город Недвижимость
В преддверии Дня строителя губернатор отметил впечатляющие результаты и высокие темпы работы отрасли
9/08/23 10:26
Недвижимость
Мигрант поджег коттедж с коллекцией элитных автомобилей новосибирского коллекционера
9/08/23 10:14
Право&Порядок
Рынок «первички» может простимулировать более лояльная ипотека на «вторичку»
9/08/23 9:56
Бизнес Недвижимость
Второй пошел: прокурор требует отставки главы Колыванского района Евгения Артюхова
8/08/23 23:47
Право&Порядок
Кошка Машка служит на пожарном катере МЧС в Новосибирске
8/08/23 22:13
Общество
Закон об образовании вернул серебряные медали и уборку класса для школьников
8/08/23 21:41
Образование Общество
Мотоциклист попал в ДТП на левом берегу Новосибирска
8/08/23 21:09
Происшествия
Экс-директор «Экологии-Новосибирск» заплатит 10 млн штрафа
8/08/23 20:41
Бизнес Право&Порядок
Жители Кудряшовского требуют ареста подрядчика, из-за которого погиб 9-летний мальчик
8/08/23 20:11
Общество
Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку
8/08/23 18:08
Бизнес ВЭД Промышленность
На рок-фестиваль «Ветер Сибири» запустят специальные электрички и автобусы
8/08/23 17:59
Общество
Раненого в СВО сибиряка прооперируют в НИИТО по просьбе губернатора
8/08/23 17:56
Общество
Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября 2023 года
8/08/23 17:40
Общество
Новосибирская область демонстрирует рекордные показатели строительства жилья
8/08/23 17:31
Недвижимость
Школьница из Новосибирска выиграла тысячу долларов в международном вокальном конкурсе
8/08/23 17:23
Общество
Большинство первокурсников медицинских учебных заведений Новосибирска — целевики
8/08/23 17:05
Медицина Образование
Восемь Эйфелевых башен обнаружили в Новосибирской области
8/08/23 17:02
Город
Популярное
Грибник нашел 100-летний муравейник в лесу под Новосибирском
9/08/23 10:52
Супруги, проживающие в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидии на аренду жилья до 30%
9/08/23 9:41
Правительство рассмотрит инициативу об использовании маткапитала для ремонта жилья
8/08/23 13:59
«Хватит ездить по Турциям»: Власти предложили запретить российским детям отдыхать за границей
8/08/23 9:57
Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Допустившие утечку персональных данных компании могут получить неприятный опознавательный знак
7/08/23 13:16
Новости компаний
Сбер помог запустить информационную систему Карты жителя в Новосибирской области
8/08/23 16:00
ВТБ: в июле объем выдач льготной ипотеки вырос на 40%
8/08/23 15:35
Банк Уралсиб запустил акцию с повышенной ставкой по накопительному счету
8/08/23 13:07
Объем выдач автокредитов ВТБ в Новосибирской области на треть превысил показатель всего 2021 года
8/08/23 12:41
Новосибирский филиал Банка Уралсиб принял участие в «Дне поля -2023»
8/08/23 10:50
Сбер и «Новосибирскхлебопродукт» будут развивать агропромышленный комплекс в регионе
8/08/23 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска