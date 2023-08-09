Рынок «первички» может простимулировать более лояльная ипотека на «вторичку»

— Средний чек на квартиры в новостройках в Новосибирске по итогам 1 полугодия 2023 года составляет 5,4 млн, в Москве — 11,5 млн, Санкт-Петербурге — 7,5 млн, Ростове-на-Дону — 4,5млн, Краснодарском крае — 5,9 млн рублей. Мы видим, что по графикам достигли определенного плато по цене. Возможны ценовые колебания по месяцам, но глобального снижения и предпосылок к нему нет из-за модели эскроу, — отметил на конференции в Новосибирске Михаил Лиуконен, генеральный директор TrendAgent (Санкт-Петербург). — Есть переоцененные лоты, на которые застройщик готов давать большую скидку, но сегодня это, скорее, исключение, чем правило. Рынок зафиксировался на определенном плато, но мы воспринимаем это позитивно, так как за плато всегда следует рост.

— Если говорить о структуре предложения, то мы видим высокий спрос и недостаточное количество предложения в Первомайском районе. Центральный, Ленинский и Калининский районы стабильны по спросу. В целом динамика продаж хорошая: 20% от предложения в месяц, так что рынок спокоен, — констатирует Наталья Червова.

При этом, по его словам, на платформе растет количество выставленных квартир, что обусловлено затовариванием . Наталья Червова, вице-президент ГК «Сибирь», отметила, что несмотря на прогнозы аналитиков про падение рынка и остановку продаж сделки по реализации новостроек в Новосибирске идут, количество договоров ДДУ растет, новые проекты запускаются. Напомним, по данным регионального управления Росреестра, в мае в Новосибирске был зафиксирован рекорд по регистрации договоров покупки жилья в новостройках. По данным Минстроя области, по итогам 7 месяцев этого года в эксплуатацию— 1.7 млн кв метров. В общем объеме введенного жилья 74% – это многоквартирные жилые дома, 26% приходится на долю индивидуального жилищного строительства. Регион остается лидером по вводу жилья в Сибирском федеральном округе.

Она также прокомментировала тренды 2023 года на рынке недвижимости Новосибирска:

Меняется подход застройщика к ЖК

— Застройщики предлагают квартиры, в которые покупатели могут заехать с минимальными вложениями. Мы еще 4 года назад обратили внимание на то, что покупатели не готовы делать ремонт, а предпочитают заезжать в новостройки, готовые к заселению, и сейчас этот тренд усиливается, — говорит Червова.

При этом у застройщиков появляются пакетные предложения на разные виды ремонтов.

Ценообразование большей частью складывается из системы эскроу

— У банков растут ставки, ужесточаются условия, поэтому тренда на снижения стоимости квадратного метра нет и не будет. Это невозможно по причинам, которые не зависят от застройщиков, — поясняет Наталья Червова.

По ее словам, серьезным толчком к развитию рынка могла бы быть более, в том числе без первоначального взноса.

— Рынок «первички» сейчас держит сложная ставка по ипотеке. Может, нужно более тщательно рассматривать кандидатов и сделать более привлекательные условия? — рассуждает эксперт.

Средняя цена особо не растет

После серьезного роста в 2022 году динамика цен на новостройки в 2023 году особо не шевелится.

Рост ставок по ипотеке

Этот тренд эксперт назвала очень грустным, так как он приведет к падению спроса.

— Людям сегодня необходимо жилье, а у застройщиков, как я уже отмечала, нет возможности снижать стоимость квадратного метра, — добавила она.

По словам эксперта, 19% экономически активного населения Новосибирска имеют потребкредиты, для погашения которых из семейного бюджета ежемесячно уходят 25-27 тысяч рублей. Средняя сумма займа — 241 тысяча рублей, то есть население региона достаточно закредитовано и обладает низкой способностью к досрочному погашению займа. По данным Сбербанка, средний доход семьи ипотечного заемщика составляет в регионе 80-100 тысяч рублей, средняя сумма займа для покупки квартиры на первичном рынке — 4 млн рублей. Средний платеж составляет 26-28 тысяч рублей в месяц и занимает 25-30% в доходе семьи.

Ранее редакция сообщала о том, что в сданных новостройках Новосибирска уменьшилась площадь квартир.