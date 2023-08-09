В преддверии Дня строителя губернатор отметил впечатляющие результаты и высокие темпы работы отрасли

День строителя в Новосибирской области знаменуется строительным бумом. Сегодня наш регион строит и ремонтирует рекордное за 30 лет число школ – в работе более 40 объектов. Не менее масштабные стройки и в здравоохранении, спорте, культуре.

Всего в ближайшие три года (с 2023 по 2025 годы) планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 138 объектов социальной инфраструктуры.

Пятилетка у новосибирских строителей тоже была ударной, подчеркнул Андрей Травников: только социальных объектов было введено 270, сдано десять миллионов квадратных метров жилья, несколько десятков новых производственных зданий, предприятий, логистических центров, новый терминал аэропорта Толмачёво им. А.И. Покрышкина.