Мигрант с поддельным паспортом дал взятку должностному лицу под Новосибирском

Бердская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 30-летнего жителя Таджикистана. Он обвиняется в даче взятки и нарушении миграционного режима. Об этом сообщает прокуратура региона.

Следователи выяснили, что обвиняемый в этом году пытался подкупить одного из сотрудников ФСБ. А все из-за того, что ранее мужчина был выдворен из России с запретом въезда до 2032 года. Но он подделал паспорт и вернулся в областной центр. Взятка составила 80 тысяч рублей. За эту сумму до следователя не должны были дойти материалы проверки за нарушение миграционного законодательства.

― Сотрудник органов безопасности сообщил о поступившем предложении своему руководству. Действия взяткодателя были зафиксированы УФСБ России по Новосибирской области. После передачи денег фигурант был задержан с поличным, ― добавили в СК по Новосибирской области.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что нелегальные мигранты не смогут открывать банковские счета и заключать брак в России.