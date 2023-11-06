Нелегальные мигранты не смогут открывать банковские счета и заключать брак в России

МВД России подготовило проект закона, согласно которому нелегальные мигранты не смогут зарегистрировать автомобиль, открыть банковский счет или заключить брак. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на начальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентину Казакову.

— Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами, — цитирует начальника главка издание.

Казакова уверена, что такие меры приведут к выявлению незаконных мигрантов и удалению их с территории РФ. В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Также она напомнила о том, что в настоящее время прорабатывается вопрос цифрового профиля иностранца. В него будет заноситься вся информация о нем, введена предварительная электронная авторизация.

— То есть мигрант должен будет заявить о том, что он намерен въехать в РФ. И это позволит, конечно, снизить те негативные вещи, которые у нас пока есть, — отметила Валентина Казакова.

По данным МВД, в России находится 6,4 млн иностранных граждан, большинство из которых приехали в страну с целью трудовой деятельности.

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