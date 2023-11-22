«Меняйте тактику»: губернатор дал совет тренеру ХК «Сибирь»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пожелал команде перестроить тактику. Чиновнику хотелось бы увидеть яркую игру на домашней арене. Об этом он сообщил во время пресс-конференции на областном телеканале.

Он отметил, что команда хоть и радует зрителей, но и часто огорчает.

― Хочется пожелать игрокам перестроить игру и поменять тактику, ― сказал глава региона.

В данный момент «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Восточной конференции.

Напомним, что 22 ноября на ледовой арене в Новосибирске пройдет хоккейный матч «Сибири» против «Сочи». Прошлый матч «Сибирь» с разгромным счетом проиграла магнитогорскому «Металлургу». Матч завершился со счетом 4:1.

Ранее редакция сообщала о том, что «Сибирь» приобрела финалиста кубка Стэнли, вратаря Антона Худобина.