Рецидивист из ЧВК «Вагнер» застрелил знакомого под Новосибирском

Бывший участник частной военной компании, подписавший контракт в тюрьме, не оценил помилования, вернувшись из зоны СВО. Мужчина ранее судимый за разбои и грабежи, совершил еще более тяжкое преступление.

Куйбышевский районный суд арестовал вагнеровца по подозрению в убийстве односельчанина.

Известно, что 18 ноября боец выпивал в гараже со своим знакомым. В процессе между мужчинами произошла ссора. Оказалось, что вернувшийся с СВО пару месяцев назад рецидивист приревновал к жителю села свою подругу. Но выяснить отношения мирно не получилось. Бывший заключенный схватился за охотничье ружье.

В результате полученного ранения оппонент вооруженного преступника скончался.

На следующий день подозреваемый был задержан.

— Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в СК региона.

Ранее редакция рассказывала историю, как участник «Вагнера» убил жениха на свадьбе в Коченевском районе.