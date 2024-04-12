Мигранта будут судить за извращения и взятки в Сибири

В Алтайском крае перед судом предстанет гражданин Таджикистана, обвиняемый сразу под двум статьям УК РФ.
В поле зрения правоохранителей мигрант попал в июле прошлого года после того, как совершил действия сексуального характера на глазах 11-летней девочки, когда курсировал между жилыми домами в Барнауле. Действия извращенца юная сибирячка сняла на телефон и выложила в соцсети.
Когда иностранец понял, что его разыскивают, он попытался сбежать из России по поддельному паспорту.
— Фигурант решил обратиться к сотруднику миграционной службы, предложив за взятку в размере 65 тысяч рублей за то, чтобы тот изготовил ему поддельный паспорт гражданина РФ. При передаче денег обвиняемый был задержан оперативниками регионального ФСБ, — сообщил СК по Алтайскому краю.
Свою вину в даче взятки мигрант признал, а вот действия сексуального характера — нет. Уверяет, что в тот момент не видел девочку. Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.
Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири задержали мигранта, обвиняемого в жестоком убийстве солдат-срочников. Извергу удалось скрываться от правосудия 26 лет.
Скриншот видео, оперативное видео: «Инцидент Барнаул» в «ВКонтакте»
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