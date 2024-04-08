За убийство солдат-срочников мигранта задержали в Сибири

Сотрудники Интерпола совместно с полицейскими задержали в Иркутске мигранта, который за двойное убийство находился в розыске 26 лет.

По данным Интерпола, на родине мужчина состоял в бандформировании и вместе со своими родственниками принимал участие в расправе над двумя солдатами-срочниками, искавших его двоюродного брата-дезертира.

Родственники дезертира заманили военнослужащих в дом, где связанными держали в плену, а потом обезглавили.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более человек при отягчающих обстоятельствах. Однако в 1997 году ему удалось скрыться от правосудия.

— На родине участвовал в одном деле. Я ничего не делал, только присутствовал, убивал родственник ножом солдат-срочников. Наш родственник сбежал из армии, а эти двое его сослуживцев хотели ему помешать. И он попросил нас, чтобы с ними расправились, — рассказал изверг на допросе.

Мигрант признался полицейским, что все эти годы жил в страхе из-за неминуемого наказания.

Правоохранители выяснили, что в России иностранец находился с нарушением миграционного законодательства.

— В настоящее время по ходатайству прокурора он заключен под стражу. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого на родину, — пояснили в ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске арестовали мигранта, которого обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ и хулиганстве.