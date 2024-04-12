Ручной воробей Сеня, который жил у новосибирского фотографа, внезапно умер

Самый популярный в России воробей Сеня, которого приручил новосибирский фотограф Андрей Поляков, скончался днем 11 апреля.

― С утра всё как обычно было ― летал и пел песни, прыгал у меня на голове и таскал мне в постель своих червей. В один момент, сидя за компьютером, я оглянулся, а Сеня уже «спит» лапками кверху. Всё случилось в один момент, был и нету… Он прожил у меня почти два года. Ни к одному животному домашнему, мне кажется, я так сильно не привязывался. Всё это время он радовал всю семью, всё крутилось вокруг Сени. Теперь Сени рядом нет….. ― написал в социальных сетях хозяин птицы.

Андрея и Сеню судьба свела совершенно случайно. Мужчина около 10 лет занимался фотографированием воробьев на улицах Новосибирска. Он публиковал снимки в социальных сетях и сопровождал их стихотворными подписями. Полякова в городе так и прозвали ― «воробьиный фотограф». Это было его хобби, а основная работа ― в «Горводоконале». Однажды Андрей шел со смены и на тротуаре под ногами увидел крошечного птенца. Сибиряк пожалел бедолагу и принес его домой. Так, у Сени появилась новая семья. В обычной городской квартире он быстро адаптировался, подружился с собакой и кошкой.

― У Сени есть своя квартира тут, на клетке мы повесили табличку с адресом, но он спокойно вылетает, когда захочет. Как липучка везде за мной шныряет, любит сидеть на плече или голове. А уж какие песни красивые поет! Понятно, что отпускать на волю его уже нельзя, он теперь ручной и погибнет там, ― рассуждал фотограф.

С Сеней у семьи Поляковых связано много радостных и теплых воспоминаний. Андрей грустит, что лишился своего пернатого друга.