В бюджет муниципального учреждения взыскано более 120 миллионов рублей в Новосибирске

Прокуратура добилась взыскания с ООО ПКФ «Агросервис» в пользу муниципального учреждения задолженности на сумму свыше 120 млн рублей.

В прошлом году прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительными пунктов допсоглашений к контракту на строительство музыкальной школы.

Правоохранители потребовали взыскать с ООО аванс за планируемые строительные работы и проценты за пользование деньгами.

— Решением арбитражного суда в удовлетворении иска было отказано, в связи с чем прокуратурой Новосибирской области была внесена апелляционная жалоба, — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил жалобу и обязал взыскать свыше 120 миллионов рублей с компании, а также проценты за использование чужих денег на сумму свыше 970 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выбила для инвалида благоустроенную квартиру под Новосибирском.