В бюджет муниципального учреждения взыскано более 120 миллионов рублей в Новосибирске

Прокуратура добилась взыскания с ООО ПКФ «Агросервис» в пользу муниципального учреждения задолженности на сумму свыше 120 млн рублей.
В прошлом году прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительными пунктов допсоглашений к контракту на строительство музыкальной школы.
Правоохранители потребовали взыскать с ООО аванс за планируемые строительные работы и проценты за пользование деньгами.
— Решением арбитражного суда в удовлетворении иска было отказано, в связи с чем прокуратурой Новосибирской области была внесена апелляционная жалоба, — говорится в сообщении.
Суд удовлетворил жалобу и обязал взыскать свыше 120 миллионов рублей с компании, а также проценты за использование чужих денег на сумму свыше 970 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выбила для инвалида благоустроенную квартиру под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор — ededchechine
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