Мигранта с фальшивым паспортом поймали при пересечении границы под Новосибирском

Пограничники ФСБ Новосибирской области задержали мигранта при попытке пересечь государственной границу. На пропускном пункте «Павловка» в Карасукском районе иностранец предъявил сотрудникам фальшивый паспорт.
— Проверка показала, что в документе перешита страница с установочными данными, — пояснили в пресс-службе погрануправления ФСБ региона.
Нарушитель рассказал, что липовый документ он купил у своих соотечественников в Красноярске.
На иностранца завели уголовное дело. За попытку пересечь государственную границу по поддельным документам ему грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области суд вынес приговор мигранту из ближнего зарубежья за нарушение запрета на въезд на территорию РФ.
Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ по Новосибирской области.
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