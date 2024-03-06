Мигранта с фальшивым паспортом поймали при пересечении границы под Новосибирском

Пограничники ФСБ Новосибирской области задержали мигранта при попытке пересечь государственной границу. На пропускном пункте «Павловка» в Карасукском районе иностранец предъявил сотрудникам фальшивый паспорт.

— Проверка показала, что в документе перешита страница с установочными данными, — пояснили в пресс-службе погрануправления ФСБ региона.

Нарушитель рассказал, что липовый документ он купил у своих соотечественников в Красноярске.

На иностранца завели уголовное дело. За попытку пересечь государственную границу по поддельным документам ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области суд вынес приговор мигранту из ближнего зарубежья за нарушение запрета на въезд на территорию РФ.