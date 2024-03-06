Сети и свечи изготовят и отправят бойцам на СВО женщины Новосибирской области

На базе женского клуба, который базируется на площадке центра занятости населения Новосибирска, 6 марта открылась мастерская по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей. Женщины с радостью откликнулись на призыв помочь фронту.

― Поддержка инициатив по оказанию гуманитарной помощи СВО ― один из приоритетов Правительства региона. Женские клубы на площадках центров занятости населения работают во всех районах региона. Скоро такой клуб откроется в Чистоозерном районе. Основная цель – расширение возможностей трудоустройства и профессиональной самореализации женщин, ― рассказала начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

Помощь в приобретении материалов для свечей и сетей оказывает фонд «Своих не бросаем».

Присоединиться к работе мастерской и внести свой вклад в будущую победу могут все желающие. Адрес и часы работы клуба в Новосибирске, который сегодня распахнул свой двери, опубликовали на сайте правительства региона: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 7/2 с 9.00 до 18.00.