«Нас обнимет тепло»: синоптики порадовали прогнозом погоды на праздничные дни в Новосибирске

Популярный сервис погоды опубликовал прогноз на праздничные дни – 7, 8, 9 марта в Новосибирске.

По данным «Яндекс.Погода», снег продолжит засыпать весенний город, но с перерывами. Стоит отметить, что в городе будет умеренно-теплая погода.

Так завтра, 7 марта, в столице Сибири ожидается от -7 до -9 градусов, а днем температура повысится до -3… -5 градусов, ветер юго-западный.

В праздничный день, 8 марта, днем ожидается очередная порция белых хлопьев с неба. Ночью и вечером столбик термометра покажет от -10…-15 градусов.

В субботу, 9 марта, синоптики обещают пасмурную погоду. В ночные часы температура составит около -2 градусов с небольшим снегом, а днем -7…-2 градуса.

Ранее редакция сообщала о том, что лето в этом году будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений.