Мэру Новосибирска вынесли частное постановление за ДТП с пострадавшим ребенком

В Новосибирске суд поставил точку в деле о ДТП, в котором пострадал 7-летний мальчик.

Авария произошла в Кировском районе ранним утром 2 февраля 2023 года. В районе улицы Дмитрия Шмонина управляя автомобилем Nisssan Sunny Юлия Ахалаия сбила школьника на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок получил тяжкие травмы.

В суде сибирячка вину не признала, пояснив, что из-за гололеда и сугробов в человеческий рост она не могла видеть приближавшегося к проезжей части пешехода, что и стало причиной наезда на мальчика.

Точно такие же показания дали и сам пострадавший ребенок, и его родители, и свидетели.

Наличие нарушений в области безопасности дорожного движения зафиксировано и в протоколе осмотра ДТП.

Опрашиваемые участники процесса отметили, что тот самый снежный вал образован снегоуборочной техникой. Меры к его устранению начали приниматься только после ДТП.

— При указанных обстоятельствах суд пришёл к выводу, что мэрией Новосибирска не выполнены положения статьи Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и статей 9 и 42 Устава города по содержанию автомобильных дорог местного значения, что не обеспечило безопасность участников дорожного движения. Суд вынес в адрес мэра Новосибирска частное постановление, которым обращено его внимание на выявленные нарушения, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Исследовав представленные сторонами доказательства, проведя в судебном заседании экспертизы, суд пришёл к выводу, что Юлией Ахалаия не были выполнены требования правил дорожного движения, что привело к аварии и, как следствие, травмированию школьника. Суд признал девушку виновной и, с учетом всех обстоятельств, назначил ей наказание в виде 2 месяцев ограничения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что суд взыскал с мэрии Новосибирска и ДЭУ №4 моральную компенсацию женщине, пострадавшей в ДТП в Кировском районе города. Авария, в которой сибирячка получила вред здоровью средней тяжести, произошла из-за дорожной колеи.