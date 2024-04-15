Мигрантам запретили работать в такси, торговать напитками и сигаретами в НСО

В Новосибирской области мигрантам запретили работать в сферах торговли и пассажироперевозок. Постановление об этом опубликовано 15 апреля на сайте Правительства региона за подписью губернатора Андрея Травникова. Согласно тексту документа, хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории области, запрещено привлекать к работе иностранцев на основании патентов по следующим видам деятельности:

— торговля розничная напитками в специализированных магазинах; — торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах; — деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем.

Компаниям, в которых уже работают мигранты, в течение двух месяцев необходимо уволить иностранных сотрудников.

Такие меры вводят в целях безопасности жизни и здоровья населения Новосибирской области, а также приоритетного трудоустройства российских граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мигрантам стало сложнее получить патент после теракта в «Крокусе». А в школах сибирской столицы ограничивают количество иностранцев в классах до 10%.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, с начала 2024 года на миграционный учет в регионе поставлено 44 тысячи иностранных граждан. Выдворили с территории области 689 человек и 54 мигранта покинули РФ самостоятельно.