Закон о получении предпринимателями больничных и декретных предлагают откорректировать

Согласно существующим нормам, индивидуальный предприниматель лишается страховки по больничным или в связи с материнством, если он не полностью уплатил всю сумму страховых взносов за предшествующий календарный год. Об этом на круглом столе, организованном аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей РФ, сообщила бизнес-омбудсмен в Республике Карелия Елена Гнетова.

— Стоимость страхового года при исчислении требуемого размера взносов определяется как 2,9% минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным законом. Однако в отдельных местностях (в том числе и в Республике Карелия) при этом требуется применять еще и районные коэффициенты, — приводит пример Гнетова. — Эти коэффициенты варьируются в зависимости от территорий. ИП регистрируются по месту прописки физлица, однако вести предпринимательскую деятельность могут на иной территории. Если ИП ошибочно указал коэффициент к МРОТ по месту деятельности, а не по месту прописки, то общая сумма взноса в результате может оказаться меньше положенной. Возможность доплаты (для того, чтобы отношения по добровольному страхованию не разрывались) законом не предусмотрена.

Бизнес-омбудсмен предложила скорректировать закон и прописать, что ИП вступают в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай больничного и декрета путем подачи заявления в территориальный орган страховщика по месту осуществления деятельности.

Также предложено внести корректировку, согласно которой предприниматели получат право на страховое обеспечение в случае, если они уплатили за себя страховые взносы за тот календарный год, в котором наступил страховой случай.

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