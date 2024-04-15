Олег Клемешов раскритиковал работу светофоров в Новосибирске

Качество работы светофоров на улицах города сегодня на еженедельном аппаратном совещании жестко раскритиковал и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов. Он отметил, что нередки случаи, когда светофоры перестают работать даже на оживленных магистралях в центре города, что приводит к формированию пробок. Свежий пример — отключившийся утром светофор на перекрестке Красный проспект\ ул Горького.

— Я понимаю, что ситуации могут быть разные, техника выходит из строя. Но нередки случаи, когда из-за неработающего светофора возникают заторные явления. Нужно работать по профилактике причин и сокращению сроков восстановления техники, —предупредил Клемешов. — Если подрядчики слабы в организационных вопросах, то с ними нужно вести претензионную работу.

Как пояснил начальник управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов, сбой произошел из-за вышедшего из строя контроллера.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске тестируют сценарии дистанционного управления светофорами в пробках.