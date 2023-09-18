Кадровые решения были и будут — заявил губернатор Андрей Травников

— Все члены правительства, заместители губернатора, министры продолжат работу на своих местах в статусе временно исполняющих обязанности. Это требование федерального закона и устава области, — напомнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Напомним, 15 сентября стало известно, что правительство Новосибирской области ушло в отставку после инаугурации избранного на второй срок губернатора Андрея Травникова.

При этом глава региона подчеркнул, что в ближайшее время никаких кадровых решений не планируется.

— Все продолжают работу без паузы и раскачек. Тем более, что текущие задачи понятны и их много: завершение ремонтного, строительного сезона, завершение уборочной, подготовка к отопительному сезону, формирование бюджета на очередной плановый период, — пояснил Травников.

По его словам, кадровые решение были и будут, но не в формате срочных, а плановой работы.

— Кадровые решения точно не будут привязаны к событию вступления в должность действующего вновь переизбранного губернатора. Просьба продолжить работу с еще большим усердием, —добавил Андрей Травников.

Напомним, сенатором от Новосибирской области вновь назначен Владимир Городецкий.