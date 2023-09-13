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Новосибирские компании готовы принимать на работу африканцев, арабов и вьетнамцев

  • 13/09/2023, 15:21
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Новосибирские компании готовы принимать на работу африканцев, арабов и вьетнамцев
Работодатели просят хедхантинговые компании поискать сотрудников в дальнем зарубежье.

За рабочими — в Африку

— Работодателям не хватает сотрудников на российском рынке труда, и они вынуждены искать их за границей РФ. Источника трудовой миграции, с помощью которого российский рынок ранее закрывал потребность в найме (Страны ближнего зарубежья. — Ред.), сейчас уже также недостаточно. На переговорах работодатели, в том числе в регионах Сибири, спрашивают нас: не можем ли мы помочь организовать поток мигрантов из стран дальнего зарубежья: стран Северной Африки, Марокко, Вьетнама и далее, — сообщил на пресс-конференции в Новосибирске Роман Губанов, руководитель направления продаж «Авито Работы». — Кроме того, работодатели пытаются задействовать тот сегмент рынка, который готов работать дистанционно из-за границы. В том числе людей, уехавших из России.

Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку

Предприниматели Новосибирска пробивают тропу в Африку

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры», председатель совета директоров ГК «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин сообщил, что ранее для того, чтобы нанять 10 человек, его компания проводила 130 собеседований, сейчас — более 1000.

— Полная инфантильность соискателей. Брать некого. Ситуация катастрофическая. Не исключаю, что если привезут темнокожих механиков, то они будут работать и у меня, — отметил он. — Но меня тревожит ситуация с языком и менталитетом. Кроме того, хотелось бы все-таки воспитывать своих ребят и девчонок.

Директор ООО «ПК Палома» Наталья Житина сообщила корреспонденту Infopro54, что первая бы пригласила иностранных рабочих, если бы их ввоз в Россию упростился.

— Если мы хотим поднимать промышленность, то нам нужны иностранные работники. Не потому, что они лучше, а наши хуже. Просто нас мало, и собственными силами мы не можем выполнить те задачи, которые сегодня перед нами ставятся, — говорит собеседница Infopro54. — Трудовым мигрантам, которые ранее активно приезжали к нам из стран ближнего зарубежья, сейчас в России работать невыгодно. Курс рубля к доллару упал, а в странах СНГ активно развивается собственная промышленность.

В то же время, по ее словам, далеко не все иностранцы — потенциально хорошие работники.

— До 2019 года на предприятиях легкой промышленности в Новосибирской области работали около 1000 швей из Кореи. В 2019-м их отправили на родину. Прошли 4 года, а отрасль до сих пор не может оправиться от этой потери, так как одна корейская швея работала как две российских. При этом все выплаты мы производили централизовано госорганизации Кореи, которая потом рассчитывалась с сотрудниками, — говорит Житина. — Я лично работала с сотрудниками из Вьетнама, которые выдавали за смену тройную норму. Это люди с невероятной трудоспособностью, нереально продуктивные и упертые, неприхотливые в быту. Очень трудоспособны индийцы, но с ними нужно уметь работать. Если они видят план на два-три дня вперед, то будут работать быстро и качественно. При размытом планировании начинают «уплывать». Что касается африканцев, то они очень схожи с русскими по менталитету: живут по драйву. Я не могу себе представить, что они придут и будут работать у нас на станках. В Индии, Вьетнаме, Корее огромное количество фабрик, где трудятся миллионы, работа — это часть национальных культур этих стран. А сколько предприятий работает в Африке?

конкуренция за рабочие места - трудовые мигранты

Есть ли конкуренция за рабочие места между новосибирцами и мигрантами?

Кроме того, Наталья Житина обращает внимание еще на один нюанс: резкий приток трудовых мигрантов может привести к перепроизводству.

— Посмотрите на полки. У нас ни в чем нет дефицита. Если мы нарастим производительность, то можем столкнуться с серьезным перепроизводством, а значит, параллельно с ввозом в страну трудовых мигрантов нужно открывать экспортные ворота, упрощать весь процесс экспорта товаров народного потребления, — говорит эксперт. — Есть опасения, что при выходе на уровень желаемых мощностей с помощью иностранной рабочей силы наши люди вообще останутся без работы. Конкуренция будет жесточайшая. Иностранная рабочая сила в целом более скоростная, менее капризная и работает за меньшие деньги. Вокруг них не нужно танцевать с бубнами — люди приехали работать.

«Люди не успевают выйти на рынок труда»

 По словам Романа Губанова, безработица в России в целом и в Новосибирской области в частности сегодня находится сегодня на минимальном уровне — 3,5% и 3,6% соответственно. Количество вакансий по сравнению с первым полугодием 2022 года выросло на 175%, по сравнению со вторым полугодием 2022 — на 94%.

При этом люди стали на 50% реже искать работу, чем годом ранее.

— Можно говорить, что люди не успевают выйти на рынок труда — их догоняют работодатели, — констатировал эксперт.

Половина трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за доллара по 100 рублей

Половина трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за доллара по 100 рублей

В такой ситуации растет рынок частичной занятости — на 33%. Количество вакансий на неполный рабочий день выросло на 73%, в полтора раза увеличилось количество самозанятых, на 140% — количество резюме от соискателей, претендующих на неполный рабочий день

Эксперт не исключает, что люди набирают подработку, так как их не до конца устраивают финансовые условия, которые предлагает основной работодатель.

Екатерина Салостий, региональный представитель «Авито Работы» в Сибири отметила, что в регионах Сибири ценностным фактором при выборе работы для сотрудников сегодня является размер зарплаты, гибкий график, а также возможность брать дополнительную подработку.

Самая большая потребность в сотрудниках в регионе — в компаниях производственной сферы и АПК — 17%, транспорта и логистики — 12%, а также в строительстве — 10%. В целом количество предложений в области выросло на 143%. 53% кандидатов совмещают основную работу и подработку. На 1 сентября в регионе зарегистрированы 85 тысяч вакансий, из них 53 тысячи — в Новосибирске.

— Один из трендов на рынке труда — быстрый найм, — добавила Екатерина Салостий. — Кандидата нужно успеть поймать, когда он появился на рынке.

По данным компании, в Новосибирске 54% соискателей устраиваются на новую работу за месяц или быстрее.

Ранее редакция сообщала о том, что с оборонных предприятий Новосибирска уходят сотрудники

Фото freepik — stockimagefactorycom

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : трудовые мигранты рынок труда Роман Губанов ПК Палома Наталья Житина Екатерина Салостий ГК БН-Моторс безработица Алексей Подщеколдин


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