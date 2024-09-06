Мигрантов-скотников забрали с фермы и доставили в военкомат Новосибирска

Во время рейда в Новосибирской области офицеры военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону обнаружили на одной из ферм 15 иностранцев. В хозяйстве мигранты работали скотниками и ухаживали за животными и жили с ними в одном сарае.

— Здесь содержались лошади, бараны и стадо коров. Личность хозяина сейчас устанавливается, его самого на месте не было, а мигранты толком ничего не могли объяснить, — сообщил VN.ru источник в ведомстве.

Собеседник добавил, что законная деятельность хозяйства, где нашли иностранцев, сейчас проверяется.

Пятерых из «найденышей» силовики доставили в военкомат и поставили на воинский учет.

Ранее редакция сообщала о том, что силовики нагрянули в шашлычные и шаурмечные на улице Хилокской в Новосибирске. На соблюдение миграционного законодательства правоохранители проверили 38 поваров, прибывших из стран ближнего зарубежья. 12 сотрудников азиатского фастфуда под конвоем доставили в военкоматы для постановки на воинский учет.