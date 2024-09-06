Мигрантов-скотников забрали с фермы и доставили в военкомат Новосибирска

Во время рейда в Новосибирской области офицеры военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону обнаружили на одной из ферм 15 иностранцев. В хозяйстве мигранты работали скотниками и ухаживали за животными и жили с ними в одном сарае.
— Здесь содержались лошади, бараны и стадо коров. Личность хозяина сейчас устанавливается, его самого на месте не было, а мигранты толком ничего не могли объяснить, — сообщил VN.ru источник в ведомстве.
Собеседник добавил, что законная деятельность хозяйства, где нашли иностранцев, сейчас проверяется.
Пятерых из «найденышей» силовики доставили в военкомат и поставили на воинский учет.
Ранее редакция сообщала о том, что силовики нагрянули в шашлычные и шаурмечные на улице Хилокской в Новосибирске. На соблюдение миграционного законодательства правоохранители проверили 38 поваров, прибывших из стран ближнего зарубежья. 12 сотрудников азиатского фастфуда под конвоем доставили в военкоматы для постановки на воинский учет.
Источник фото и видео: VN.ru
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru