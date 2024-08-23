Распотрошили: силовики нагрянули в шашлычные и шаурмечные на Хилокской в Новосибирске

Пятничным утром, 23 августа, военные следователи вместе с полицейскими нанесли визит в киоски с шашлыками и шаурмой в Хилокском микрорайоне Новосибирска , чтобы выявить мигрантов, ставших гражданами России и не вставшими на воинский учет.

На соблюдение миграционного законодательства правоохранители проверили 38 поваров, прибывших в сибирскую столицу из стран Средней Азии. 12 сотрудников азиатского фастфуда под конвоем доставили в военкоматы для постановки на воинский учет.

У одного из хилокских кулинаров от волнения тряслись руки.

— Он переживал, что его мобилизуют, — рассказал VN.ru источник в военном ведомстве.

Собеседник также отметил, что получившие российское гражданство иностранцы попадают на СВО только если они добровольно подписывают контракт. Остальные, если они подходят по призывному возрасту, отправляются служить в российскую армию на общих основаниях.

Ранее редакция сообщала о том, что во время рейда силовиков по ночным заведениям на Хилокской один из мигрантов заявил, что у него ВИЧ. Не исключено, что таким образом иностранец хотел избежать постановки на воинский учет. Сейчас правоохранители проверяют подлинность предоставленной мигрантом справки.