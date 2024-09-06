Новосибирский ПЛП «Южный» планирует войти в федеральный реестр парков

На форуме «Инпарк-2024», который пройдет в Новосибирске во второй декаде сентября, промышленно-логистический парк ПЛП «Южный» планирует подписать соглашение с 7 компаниями-резидентами с общим объемом инвестиций 11 млрд рублей.

— Это будет трехстороннее соглашение между компаниями-резидентами, «УК ПЛП», которая управляет ПЛП «Южный», и Корпорацией развития, — отметил временно исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

Он подчеркнул, что это будет не формальное подписание, так как корпорация готовит документы для оформления земельных отношений с резидентами.

— После подписания соглашений следующим этапом будет подача документов на аккредитацию ПЛП «Южный», как индустриального парка, в реестр Минпромторга РФ, — подчеркнул Радионов.

Напомним, включение в реестр дает парку и его резидентам возможность на получение льгот и субсидий, в том числе федеральных.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников добавил, что один из резидентов — ООО «Маслов» (На базовом фото. — Ред.) — уже ведет в ПЛП «Южный» активное строительство: появление новых объектов можно видеть с «Чуйского тракта». Ранее сообщалось, что завод по переработке масличных культур планируют сдать к концу 2024 года.

Решетников и Радионов также отметили, что не только крупные компании, но и малый и средний бизнес сейчас проявляют большой интерес к индустриальной недвижимости. По словам Льва Решетникова, сейчас активно заполняются уже созданные частные промышленные парки, а также строятся новые.

— У малого и среднего бизнеса востребована «нарезка» по 100-200 квадратов, где можно разместить оборудование и работать. По такому принципу мы предоставляли помещения арендаторам в «Кампусе Академпарка», также планируем работать при возведении новой очереди «Технопарка». Этот же формат прорабатываем в КРТ «Смарт Сити», — пояснил министр. — Кроме того, на встречах с руководителями предприятий-браунфилдов я также постоянно рекомендую коллегам приводить в порядок помещения, сносить старые и строить новые корпуса, чтобы привлекать арендаторов. Спрос на производственные объекты есть.

Индустриальный парк «Южный ПЛП» — парк типа «Greenfield» площадью 143,4 га в границах Искитимского района и Бердска. В настоящее время ведётся комплексное обустройство территории и создание индустриальной зоны, обеспечение земельного участка объектами инженерной и транспортной инфраструктуры, привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область ждет одобрения особой экономической зоны к концу 2024 года.