Мигранту дали 3 года тюрьмы за попытку подкупить ФСБ в Новосибирске

Бердский городской суд оставил в Новосибирске мигранта, который всеми способами не хотел возвращаться на родину в Таджикистан. Правда, теперь 30-летний Азиз будет жить в тюрьме.
― УФСБ России по Новосибирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранца, пытавшегося дать взятку сотруднику органов безопасности. Мужчина незаконным способом пытался решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за выявленное правоохранительными органами нарушение миграционного законодательства. Ранее выдворенный с территории России с запретом въезда до 2023 года, он вернулся в г. Новосибирск по поддельному паспорту, ― сообщили Infopro54 в УФСБ по Новосибирской области.
Оперативник предупреждал нарушителя, что за дачу взятки он понесет уголовную ответственность, но Азиз не верил, что сотрудники службы госбезопасности могут быть неподкупными. В итоге попытка обернулась задержанием мигранта с поличным.
― Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ― прокомментировала старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.
Фото/видео предоставлено пресс-службой УФСБ по Новосибирской области.
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