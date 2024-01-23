Мигранту дали 3 года тюрьмы за попытку подкупить ФСБ в Новосибирске

Бердский городской суд оставил в Новосибирске мигранта, который всеми способами не хотел возвращаться на родину в Таджикистан. Правда, теперь 30-летний Азиз будет жить в тюрьме.

― УФСБ России по Новосибирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранца, пытавшегося дать взятку сотруднику органов безопасности. Мужчина незаконным способом пытался решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за выявленное правоохранительными органами нарушение миграционного законодательства. Ранее выдворенный с территории России с запретом въезда до 2023 года, он вернулся в г. Новосибирск по поддельному паспорту, ― сообщили Infopro54 в УФСБ по Новосибирской области.

Оперативник предупреждал нарушителя, что за дачу взятки он понесет уголовную ответственность, но Азиз не верил, что сотрудники службы госбезопасности могут быть неподкупными. В итоге попытка обернулась задержанием мигранта с поличным.