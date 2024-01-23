Разрешения на строительство 200 тысяч квадратных метров жилья зависли в Новосибирске

На сегодняшний день в Новосибирске сложилась напряженная ситуация, когда контролирующие органы не выдают разрешения на жилищное строительство, так как территория не обеспечена социальными объектами.

Напомним, выдача новых разрешений на строительство многоквартирных домов в Новосибирске была остановлена в ноябре 2023 года по требованию прокуратуры.

По его словам, за 5 последних лет в Новосибирске были построены 6,5 млн квадратных метров жилья. Для их обеспечения нужно было ввести 7,5 тысячи мест в детсадах и 25 тысяч мест в школах. В рамках всех возможных проектов в городе были введены 12 школ на 10 тысяч мест и 25 детских садов на 4,9 тысячи мест.

— С учетом демографической ситуации, которая складывается, дефицит 2,5 тысячи мест в детсадах для нас некритичный. Часть учреждений дошкольного образования даже высвобождается, и в 2023-2024 годах их будут переводить в сферу начального образования. Это даст около 950 мест. Дефицит остается в массивах, где идет активное жилищное строительство, — говорит чиновник. — По школам — неприличная пауза, в том числе из-за задержки ввода в эксплуатацию концессионных школ, которые должны были дать 6 тысяч мест.

Сейчас в городе выделены 17 наиболее сложных локаций, где необходимо строительство школ. По каждой из них принято решение. Школа либо строится за счет бюджета, либо за счет застройщика — и ее потом выкупает бюджет, либо проектируется и определяется источник финансирования ее создания.

В целом за 2023 год в городе были заключены 38 соглашений с застройщиками, которые взяли на себя обязательства по развитию соцобъектов на территориях планируемого строительства на 1 млрд рублей.

— Я надеюсь, что вопрос с выдачей разрешений будет снят, — добавил чиновник.

Алексей Кондратьев также отметил, что департамент образования готов вести переговоры с другими застройщиками, и если они будут согласны вкладываться в социальные объекты на своих локациях, то с ними тоже подпишут соглашения. Он также пояснил, что сейчас с Минстроем области верстается документ, которым будет установлен план для застройщиков по социальному взносу. Проектно это будут 5 тысяч рублей с квадратного метра на социальную инфраструктуру при выдаче разрешения на строительство.

По данным, приведенным чиновником, в настоящее время мэрия уже заключила 7 договоров КРТ, куда вовлечены территории с потенциалом строительства более 2 млн квадратных метров жилья. В работе — проекты КРТ площадью 2 тысячи га с потенциалом строительства 15 млн квадратных метров жилья.

Для сравнения: в 2023 году в Новосибирске было введены 1,6 млн квадратных метров жилья. По федеральному нормативу в городе в год должны вводиться не менее 1 млн квадратных метров жилья.

Ранее редакция сообщала о том, что пятеро застройщиков готовы самостоятельно построить школы в Новосибирске.