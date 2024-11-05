Мигранты активно выезжают из Новосибирской области

В Новосибирской области наблюдается рост уезжающих мигрантов. Этот тренд сохраняется несколько недель.
— С 28 октября по 3 ноября выехало 10 843 иностранных гражданина, въехало 7 903, — говорится в сообщении Кирилла Травина, заместителя начальника ГУ МВД России по региону.
За неделю правоохранители провели 15 рейдов по соблюдению миграционного законодательства.
В итоге было выявлено 146 нарушений, наложено и взыскано штрафов на 170 тысяч рублей.
— За нарушения пребывания на территории Российской Федерации 20 иностранцев выдворены за пределы страны, — отмечается в сообщении.
Стоит отметить, что с 21 по 27 октября регион покинуло порядка 10 883 иностранцев.
Ранее редакция сообщала о том, что альфонсов-мигрантов нашли силовики в новосибирском аэропорту «Толмачёво».
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