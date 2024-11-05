Муниципалитеты обязали следить за порядком в парках Новосибирской области

С 2019 года в 65 населенных пунктах Новосибирской области удалось создать общественные пространства. Общий объем финансирования, привлеченного на эти цели, составил около 2 млрд рублей, сообщил на оперативном совещании и.о. министра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров.

— В ходе поездок я вижу, что ни в одном районе области не осталось неухоженных парков, которые достались нам в наследство от предыдущих поколений. Все восстановлено, реконструировано, на бывших пустырях организованы новые зоны отдыха, — отметил губернатор Андрей Травников. — Однако, если мы не поменяем подходы к содержанию и использованию зеленых и общественных пространств, то можем вернуться к тому состоянию, в котором они находились 5-6 лет назад.

Глава региона отметил, что бросаются в глаза и вызывают обиду вытоптанные газоны, просаженная плитка, завядшие деревья на новых объектах. Также расстраивают пустые спортивные площадки и тренажеры. Он предупредил глав регионов и муниципалитетов, что будет обращать внимание на содержание и эксплуатацию парков во время визитов в районы.

— Нужно учиться принимать дополнительные штатные и финансовые решения, —подчеркнул Травников.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Максим Кудрявцев предложил Новосибирскому союзу архитекторов обсудить концепцию «Город без окраин».