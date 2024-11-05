Более 50 пожаров произошло за неделю в Новосибирске

С 28 октября по 5 ноября в Новосибирске произошло 52 пожара, в результате которых погибли три человека и четверо получили травмы.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, в результате пожаров, произошедших в многоквартирных домах в Дзержинском и Железнодорожном районах, погибли две женщины. Ещё один мужчина скончался от полученных травм во время пожара в бане, случившемся в СНТ «Ветеран». С 29 октября по 4 ноября в пожарах пострадали четыре человека.

— Спасатели напоминают, что легче предотвратить пожар, чем сожалеть о его последствиях, и призывают новосибирцев не нарушать правила пожарной безопасности, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

С 28 октября по 4 ноября в Новосибирской области произошло 114 пожаров, что на 30% больше по сравнению с прошлой неделей. При пожарах погибли 3 человека и 8 получили травмы.

Ранее редакция сообщала о том, что за неделю произошло более 100 пожаров в Новосибирской области.