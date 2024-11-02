Альфонсов-мигрантов нашли силовики в новосибирском аэропорту «Толмачёво»

Ранним утром 1 ноября силовики нагрянули с проверкой в новосибирский аэропорт «Толмачево». Цель мероприятия — выявление лиц, получивших российское гражданство, но уклоняющихся от постановки на воинский учёт.

Завидев людей в форме, иностранцы бросились врассыпную — одни попытались спрятаться в укромных местах авиагавани, другие сбежать. Однако попытки избежать нежеланной встречи не увенчались успехом.

— Все документы проверили. Среди мигрантов нашлось несколько альфонсов, которые женились на местных жительницах с единственной целью получить гражданство, — сообщил VN.ru источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Собеседник отметил, что распознать альфонсов среди мигрантов довольно просто — у них есть свидетельство о регистрации брака, но документы просрочены и нет прописки по месту жительства супруги.

Из 60- проверенных иностранцев 42 доставили в военкоматы и поставили на воинский учёт. Трое из мигрантов заключили контракт о прохождении военной службы.

Стоит отметить, что военные следователи регулярно проводят проверки по выявлению незаконных мигрантов в Новосибирске. И визит в Толмачёво не первый в этом году. Около месяца назад силовики проверили иностранцев- таксистов. Они открыто признались офицерам, что приехали в Новосибирск заработать денег и вернуться на родину, а служить в рядах армии РФ не входит в их планы.

— Некоторые граждане из Средней Азии были выявлены уже дважды. При этом документы, что они официально трудоустроены в такси, у них отсутствуют. Один из нелегалов вообще едва говорил по-русски. Таксисты ранее уже были выявлены и поставлены на учёт. Они должны были пройти в течение месяца медкомиссию, и прибыть повторно, но предпочли улететь обратно на родину в Таджикистан и Узбекистан. Заявляют, что им это не нужно. Их автомобили, а это более 15 такси, были опечатаны, — рассказывали в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

Напомним, в России приняли закон, направленный на борьбу с фиктивными браками мигрантов, с помощью которых они легализуются на территории РФ. Теперь жениться и выходить замуж по расчёту ради российского паспорта станет бессмысленно. Нужно будет три года прожить вместе, а только потом претендовать на гражданство РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что с 7 ноября 2024 года в России ужесточаются правила въезда иностранных граждан. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пост о законодательных нововведениях вызвала волну негодования у подписчиков: кто-то поддержал инициативу властей, а кто-то назвал это бесполезной полумерой.