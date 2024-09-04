Мигранты-нелегалы прорвались через границу в Новосибирской области, но далеко уйти не успели

Двое иностранцев с помощью подельника, который уже имеет гражданство РФ, незаконно проникли на территорию Новосибирской области. У мигрантов был запрещен въезд в РФ вплоть до 2029 года, но их это не останавило.

―В ходе проверки границы пограничным нарядом на местности были обнаружены признаки нарушения государственной границы, ― рассказали Infopro54 в пограничном Управлении ФСБ России по Новосибирской области.

На след нарушителей напали служебные собаки. Им удалось унюхать преступников в районе села Орловка, где они прятались в полуразрушенном здании. Оперативники задержали подозреваемых.

Не смог далеко убежать и подельник. Его удалось обнаружить в селе Стеклянное. Бывший мигрант, уже завладевший паспортом гражданина России, не имел документов на право находиться в пограничной зоне.

― В отношении иностранных граждан и их пособника возбуждено уголовное дело по статье УК «Незаконное пересечение государственной границы группой лиц». Иностранцы помещены под стражу, ― добавили в ведомстве.

Пособника отпустили под подписку о невыезде. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.