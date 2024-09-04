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Фабрика «Фаворит» нервирует инвесторов

  • 04/09/2024, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Фабрика «Фаворит» нервирует инвесторов
Представитель владельцев облигаций публично поинтересовался у компании не будет ли проблем с выплатой купона и погашением облигаций по номинальной стоимости.

Фабрика «Фаворит» получила еще один иск. На сайте арбитражного суда Новосибирской области размещено исковое заявление от ООО «Молочный завод «Доволенский» на сумму почти 1,7 млн рублей.

Представитель владельцев облигаций компании ООО «ЮЛКМ»  опубликовал на сайте раскрытия информации сообщение о том, что компании направлен запрос с просьбой предоставить информацию о способности фабрики своевременно исполнять обязательства по предстоящим купонным выплатам по выпускам биржевых облигаций, а также по предстоящему погашению номинальной стоимости облигаций. ЮЛКМ рассчитывал получить ответ в срок до 02.09.2024 (до конца рабочего дня).

— Ответ от эмитента до настоящего времени не получен, — сообщил представитель владельцев облигаций 3 сентября.

Финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал» пояснил причину по которой «ЮЛКМ» разместил это сообщение на сайте раскрытия информации.

— ПВО обязан действовать в интересах инвесторов. С большинством эмитентов ведется рутинная работа: написали/напомнили о предстоящих выплатах, получили ответ, что все в порядке. Когда надо и мы (как организатор) можем подключиться и переговорить с эмитентом. В 99,9% случаев этого достаточно и эта работа не видна. Но иногда в этой системе появляется сбой (нет ответа, нет понимания, что средства будут перечислены в срок) и тогда направляются уже официальные запросы, которые ПВО раскрывает, —отметили в компании.

Напомним, в июле «ЮЛКМ» уже публиковал сообщение с опасением о возможности фабрики своевременно исполнить обязательства по купонным выплатам и частичному досрочному гашению номинальной стоимости облигационного выпуска. Тогда причиной его публикации стал иск на 11,2 млн рублей.

Эмитент заверял представителя владельцев облигаций в том, что речь идет о споре хозяйствующих субъектов и он «прилагает все необходимые усилия для исполнения обязательств, в связи с чем не видит оснований для сомнений в выплате купонного дохода».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей. Собственник компании — Борис Дегтярев.

Ранее редакция сообщала о том, что акционеры «Кузины» перераспределили доли.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Погашение облигаций выплата купона владельцы облигаций


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