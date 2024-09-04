В сентябре завершится ремонт ливневки у одного из домов на проспекте Дзержинского

В сентябре планируется завершить ремонт ливневой канализации около дома № 69 на проспекте Дзержинского.
– Мэр Максим Кудрявцев поручил держать этот вопрос на особом контроле, – говорится в сообщении мэрии города.
Как сообщила и. о. главы администрации Дзержинского района Светлана Глинская, дептранс Новосибирска планирует заключить контракт с подрядной организацией на ремонт ливневой канализации. Работы завершатся к концу сентября с учетом поставки материалов.
До тех пор, пока все проблемы с дождеприёмниками не будут устранены, сотрудники МКУ «Дзержинка» и УК «СпасДом» откачивают воду в действующую ливневую канализацию после каждого дождя.
Ранее редакция сообщала о том, что вода с новосибирского жилмассива топит дачи в Первомайке.
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