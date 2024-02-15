Мигранты обворовывали пассажиров такси в аэропорту Толмачево

Необычную схему для кражи придумали таксисты-мигранты в аэропорту «Толмачево». Они знакомились с мужчинами, которые прилетели с вахты, предлагали им услуги такси. По дороге навязывали отметить возвращение, наливали алкоголь. Многие пассажиры, не ожидая подвоха, соглашались на такое угощение. В пути спиртное быстро заканчивалось и вахтовики предлагали купить еще. Уже в магазине, во время оплаты очередной бутылки, пособник подсматривал пин-кот зарплатной карты будущей жертвы. А дальше дело техники ― после поездки пассажир обнаруживал, что его карты нет. Естественно, деньги, которые хранились на счетах, тоже пропадали.

Преступный бизнес, который процветал с 2022 года мигрантам прикрыли сотрудники Следственного комитета.

― Трое жителей иностранного государства предстанут перед судом по обвинению в краже денежных средств с банковских счетов пассажиров аэропорта. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 400 тысяч рублей. Железнодорожным межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела по статье «Кража», ― прокомментировали в СК Новосибирской области.

Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.