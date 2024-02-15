Экипаж мусоровоза вернул сумку с деньгами и банковской картой жительнице Новосибирска

Экипаж мусоровоза во дворах Дзержинского района Новосибирска случайно нашел женскую сумку.

По словам пресс-службы МУП «САХ», грузчик Сергей осмотрел содержимое и обнаружил, что там лежали банковские карты, беспроводные наушники, деньги и косметика.

Мужчина не растерялся и подошел к поиску хозяйке сумки с хитростью.

― По реквизитам банковской карты я перевел небольшую сумму и отправил хозяйке сообщение, что сумка у нас и мы ждем ее, чтобы вернуть находку владелице. Отправил ей номер своего телефона для связи, ― рассказал Сергей.

Владелица быстро связалась с Сергеем и даже предлагала членам экипажа деньги, но те решили, что ничего особенного не сделали, поэтому отказались от вознаграждения.

― Какие деньги? Такая ситуация может произойти с любым. Мы просто помогли человеку. Достаточно простого «спасибо», ― отметил Андрей, водитель мусоровоза.

Хозяйка не оставила ситуацию и поблагодарила экипаж в письме, которое отправила компании.

Ранее редакция сообщала о том, что экипаж мусоровоза спас кролика в Новосибирске.