Снегирь стал помощником тракториста Новосибирске

Пернатый путешественник залетел погреться к новосибирцу в кабину трактора. Водитель был удивлен смелости птицы и снял видео их совместной работы.

На кадрах можно увидеть, как снегирь сел на перчатку водителя и словно помогал ему рулить. Потом этот помощник освоился, пригрелся и начал чирикать.

— Он прилетел, сел и сидит так уже полдня, — говорит автор видео в паблике «Новосибирск в курсе».

Через некоторое время трактористу удалось пересадить снегиря на ногу, чтобы рулить двумя руками.

Чем закончился в итоге этот рабочий день — история умалчивает. Но вполне возможно, что птица и тракторист успели подружиться и теперь будут чаще встречаться в кабине.

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