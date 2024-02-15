Снегирь стал помощником тракториста Новосибирске

Пернатый путешественник залетел погреться к новосибирцу в кабину трактора. Водитель был удивлен смелости птицы и снял видео их совместной работы.
На кадрах можно увидеть, как снегирь сел на перчатку водителя и словно помогал ему рулить. Потом этот помощник освоился, пригрелся и начал чирикать.
— Он прилетел, сел и сидит так уже полдня, — говорит автор видео в паблике «Новосибирск в курсе».
Через некоторое время трактористу удалось пересадить снегиря на ногу, чтобы рулить двумя руками.
Чем закончился в итоге этот рабочий день — история умалчивает. Но вполне возможно, что птица и тракторист успели подружиться и теперь будут чаще встречаться в кабине.
Ранее редакция сообщала о том, что тяжелобольную неясыть из Перми спасают в Новосибирске.
Фото со страницы «Новосибирск в курсе» в Вконтакте.
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