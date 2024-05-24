В федеральную собственности вернули часть береговой полосы Обского моря

Бердский городской суд Новосибирской области удовлетворил иски природоохранной прокуратуры и признал незаконным право собственности частного лица на два земельных участка, которые расположены на берегу Новосибирского водохранилища в районе Бердска.

Как признал суд, участки были сформированы с нарушением водного и земельного законодательств. Их общая площадь составила 13 га.

— В границы участков вошло Новосибирское водохранилище и его береговая полоса. В результате права граждан на свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе, а также интересы Российской Федерации как собственника водного объекта были нарушены, — подчеркнули в прокуратуре.

По данным источника Infopro54, один участок расположен в районе ул. 2-я Линейная, второй — в Речкуновской зоне отдыха. Участки не были огорожены и на них не было никаких строений.

Согласно решению суда, территория возвращена в федеральную собственность.

Ранее редакция сообщала о том, что у прокуратуры возникали вопросы по договор купли-продажи земельного участка площадью 49 729 кв.м., расположенному вблизи Бердского залива. В августе 2023 стало известно, что бизнесмен узаконил в Росреестре право на причал и набережную в Бердске.