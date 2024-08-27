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Объявлены победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

  • 27/08/2024, 15:58
Наиболее активно проявили себя журналисты из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей, а также Алтайского и Красноярского краёв.

Объявлены победители девятнадцатого Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»Завершается девятнадцатый сезон Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». В проекте принимали участие представители средств массовой информации всех десяти регионов округа. Наиболее активно проявили себя журналисты из Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Омской областей, а также Алтайского и Красноярского краёв. Центральная тема конкурса в 2024 году – «Большая Сибирь: ПРОстранство для развития».

«С этого года Исполнительный комитет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по поручению полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Анатольевича Серышева выступает единственным оператором этого уникального проекта. Для нас это интереснейший опыт, поскольку тематика номинаций «Сибирь.ПРО» очень близка с направлениями деятельности нашей ассоциации. Примечательно насколько взгляд изнутри проекта может дать новые мысли по его развитию в целях продвижения сибирской журналистики, поиска новых талантливых участников, отличающихся неравнодушным отношением к родному краю и живущим здесь людям с настоящим сибирским характером. Уверен, что интерес к конкурсу «Сибирь.ПРО» будет только расти, а мы в свою очередь приложим все усилия для развития проекта», – подчеркнул председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Главная номинация, в которой вручается премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – «Экономика». В пяти категориях были представлены журналистские работы об обеспечении технологического суверенитета России; о мероприятиях по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года; о создании новых и модернизации существующих производств, использовании инструмента промышленной ипотеки, об исполнении инновационных проектов, развитии оборонно-промышленного комплекса и наукоемких отраслей экономики, машиностроения, о внедрении искусственного интеллекта, а также привлечении капитала в быстрорастущие и высокотехнологичные виды бизнеса.

По итогам голосования жюри в категории «Журналист электронного СМИ» победу одержала корреспондент телеканала «Енисей» (Красноярский край) Эльвира Ефимова с выпуском «Альтернатива импорту» программы «О хлебе насущном». Работа посвящена модернизации и увеличению объёма выпуска запчастей для импортной сельхозтехники в Красноярском крае. Среди авторов печатных и интернет-СМИ лучшей работой признана публикация о реализации проекта «Есть решение» корреспондента портал «Твой Иркутск» (Иркутская область) Анастасии Марковой, которая рассказывает об инициативных проектах жителей региона, способствующих улучшению инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

Победителем среди печатных и сетевых изданий выбрана редакция газеты «Тувинская правда» с серией работ на экономическую тематику. В материалах рассказывается о примерах успешного ведения малого бизнеса: от разведения яков до мини-цеха по производству фермерских продуктов. В категории «Электронное СМИ» победа присуждена телеканалу «Катунь 24» (Алтайский край) за проект «Фабрика бизнес-идей», участники которого на практике изучают специфику различных направлений бизнеса. В лидеры среди районных изданий в этом году вышла газета Шебалинского района Республики Алтай «Сельская Новь» с серией работ об опыте малых предпринимателей региона.

Значимой темой остаётся героизм участников специальной военной операции – военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных гражданских профессий. В номинации, посвящённой примерам истинного служения Отечеству, – «ПРО Героизм» – в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» лучшей объявлена Наталия Захарова (Городская газета «Бердские новости» — структурное подразделение ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь», Новосибирская область) за серию работ о подвигах военнослужащих, выполняющих государственные задачи на территории СВО. Главный редактор телеканала ОТС – автор фильма «Работа – Родину защищать!» Дмитрий Иванов признан победителем  в категории «Журналист электронного СМИ».

Особого внимания жюри удостоен специальный корреспондент программы «#Патриот54» Станислав Блинов (ГБУ НСО «ОТС», Новосибирская область). Автор материалов, который рассказывает о разных людях, объединенных любовью к Родине, будет награжден специальным призом проекта.

В номинации «Наука и образование», которую поддерживает генеральный партнёр конкурса ПАО «ГМК «Норильский никель», на суд жюри представлялись работы о реализации мероприятий в рамках национальных проектов по направлениям «Наука и университеты», «Образование», «Кадры» и «Профессионалитет»; о фундаментальных научных исследованиях и инновационных разработках сибирских учёных. Первое место в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» занял Кирилл Вериго с публикацией «Прогулки по Хатанге. О прошлом и будущем легендарного заполярного поселения» (информационное агентство ТАСС, Новосибирская область). В материале также рассказывается об уборке территорий, восстановлении экосистемы и развитии туристических маршрутов к Северному полюсу. В категории «Журналист электронного СМИ» лидером была признана журналист телеканала ГТРК «Алтай» (Алтайский край) Юлия Непомнящих, представившая специальный репортаж «Сибирский барабанщик Николай Ядринцев» – автор рассказывает о судьбе исследователя и публициста 19 века Николая Ядринцева, благодаря которому Алтай появился на мировых картах, а в Томске открылся первый за Уралом университет.

Одна из ключевых задач социальной и демографической политики России – сбережение и приумножение населения, защита материнства и детства. В этом году в категории «Журналист электронного СМИ» номинации «Демографическая ПРОгрессия» победу одержал сюжет «Многодетное счастье семьи Мацепуро» редактора службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск» (Новосибирская область) Татьяны Моноенко. В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» жюри определило лучшей серию работ корреспондента газеты «Красное знамя» (Томская область) Юлии Климычевой об историях томских семей: многодетных, приемных, обладателей знака «Родительская доблесть» и семей с «особенными» детьми.

В традиционной номинации «Здоровье» рассматривались журналистские работы о реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение» и в перспективе – «Продолжительная и активная жизнь», о мерах по повышению доступности и качества медицинских услуг, сохранении и укреплении здоровья граждан, популяризации здорового образа жизни, использовании цифровых технологий в медицине. Награды в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» номинации «Здоровье» удостоена публикация Елены Сычевой (ИА «ТАСС», Новосибирская область) «Сердечные технологии. Как провести операцию в 4 тыс. км от пациента», посвященная передовым технологиям в сфере кардиохирургии. Наибольшее число голосов в категории «Журналист электронного СМИ» набрал телевизионный проект «Большие перемены – здравоохранение» Светланы Аксеновой (ГТРК «Иртыш», Омская область).

В номинации «Свой дом», которую традиционно поддерживает надежный партнер конкурса «Сибирь.ПРО» АО «ХК «Сибцем», бесспорным лидером в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» стала корреспондент интернет-журнала «Сиб.фм» (Новосибирская область) Ольга Павлова с серией публикаций, посвященных архитектурному разнообразию и озеленению Новосибирска. В категории «Журналист электронного СМИ» члены жюри высоко оценили телевизионный сюжет «Династия заводчан Баранчиковых» ведущей службы телевизионных программ ГТРК «Новосибирск» (Новосибирская область) Елизаветы Малых.

О тружениках села, которые своим неустанным ежедневным трудом вносят весомый вклад в продовольственную безопасность Сибири, рассказывается в номинации «АгроПРО». В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» высшей оценки жюри удостоена Татьяна Головкова (газета «Хакасия», Республика Хакасия) за серию работ о развитии фермерских хозяйств в Республике Хакасия. В категории «Журналист электронного СМИ» победителем признана Екатерина Новгородцева (ГБУ НСО «ОТС», Новосибирская область) – автор сюжетов программы «Сила земли».

Номинация «Цифровая Сибирь», учреждённая генеральным партнёром проекта Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком», посвящается ключевым трендам в ИТ-индустрии и телеком-сфере; организации доступа к высокоскоростному интернету, внедрению современных информационно-аналитических сервисов; устранению цифрового неравенства. Обладателем премии стала автор проекта «Технологично» Наталья Жалейко (12 канал, Омская область) с выпуском «Дирижёр перекрёстков – Светофор».

ПАО «Ростелеком» на протяжении многих лет поддерживает ещё одну номинацию проекта – «Молодая Сибирь». Среди авторов печатных и интернет СМИ лучшей признана публикация «Выход есть» или Человек с безграничными возможностями» Олеси Сосниной (газета «Честно о Сибири», Новосибирская область). Корреспондент телеканала «ТВН» (Кемеровская область) Надежда Рачева победила в категории «Журналист электронного СМИ» с сюжетом «Школьное лесничество «Терсинка».

В девятнадцатом конкурсе «Сибирь.ПРО» вновь продолжила работу номинация для начинающих журналистов, студентов профильных вузов – «ПРОба пера». В категории «Материал печатного/интернет-СМИ» лучшими признаны авторы публикации «Жар и холод: как новосибирские ученые исследуют пучки Бесселя в терагерцовом диапазоне» в издании «Наука в Сибири» Ксения Михайлова, Никита Григорьев (Новосибирский государственный университет, отделение журналистики Гуманитарного института). Лучшей студенческой работой в категории «Сюжет/передача электронного СМИ/фоторабота» стал подкаст «Современная молодёжь: как передается память о войне через творчество» (ГТРК «Томск», Томская область) Ксении БекшеневойАртема Матело, ведущих проекта «Детская редакция». Лауреатам номинации традиционно будет вручён специальный приз от Сибирского регионального информационного центра ИТАР-ТАСС («ТАСС-Сибирь») – сертификат на обучение в Академии новостей ТАСС.

В центре внимания номинации члена жюри, сенатора Российской Федерации Александра Карелина «Герой нашего времени» – люди, которые являются хозяевами собственной судьбы и умеют быть успешными в своём деле. Награда присуждается корреспонденту газеты «Хакасия» Александру Дубровину за материал «Дни хирурга Фёдорова», в котором герой сюжета оценивает свою работу не как героический подвиг, а как призвание помогать людям.

Учредитель обновленной номинации «ПРОфессия энергетик» – генеральный партнёр проекта ПАО «Россети Сибирь» – высоко оценивает объективность контента, использование современных трендов в коммуникации с читателем, яркость и легкость изложения ключевой идеи. По мнению жюри, в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» лучшей является Екатерина Емелина (ИР «Твой Иркутск», Иркутская область) с сюжетом о том, как энергетики устраняют аварийные отключения в морозы. В категории «Журналист электронного СМИ» победителем признана журналист телеканала «Проспект-Калтан» (Кемеровская область) Светлана Пышина с сюжетом «Энергия семьи». Кроме того, по решению генерального партнера специальным призом проекта отмечена корреспондент Асиновской районной газеты «Диссонанс» (Томская область) Ирина Маскаева за материал о ежедневном труде специалиста одной из значимых подстанций филиала ПАО «Россети Сибирь» «Энергетическое сердце района».

Материалы, посвящённые корпоративной социальной ответственности, государственно-частном партнёрстве в реализации социальных программ, продвижении благотворительных проектов на территории Сибири, оценивались в номинации «ПРО КСО и благотворительность» партнера конкурса АО «СУЭК». В этом году лауреатом премии выбран журналист телеканала «Катунь 24» (Алтайский край) Максим Милосердов с репортажем «Бочкари. Точка на карте».

Фотокорреспонденты сибирских СМИ приняли участие в номинации «ПРО туризм» – о туристическом потенциале регионов Сибири и реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Премию поддерживает специальный партнёр проекта – Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС). Согласно решению жюри, лучшим признан Дмитрий Кандинский, фотокорреспондент проекта «Vtomske.ru» (Томская область) с фоторепортажем «Красота родного края: чем удивляют Коларовские водно-болотные угодья».

В номинации «ПРОфессия железнодорожник» партнёра проекта Западно-Сибирской железной дороги лидером стала корреспондент сетевого издания «Толк» (Алтайский край) Екатерина Жолнерова, представившая на конкурс материал «Память сильнее времени: шесть героических историй об алтайских воинах-железнодорожниках».

Победу в номинации «Горный ПРОфиль», посвященной развитию горнодобывающей отрасли, одержала Валентина Корзунова (газета «Черногорский рабочий», Республика Хакасия) автор серии работ о судьбах работников разреза «Черногорский»: водителя БелАЗа, машиниста грейдера, водителя погрузчика и бригадира бригады шагающего экскаватора.

В номинации «ПРО спорт», которую поддерживает специальный партнер проекта волейбольный клуб «Локомотив – Новосибирск», победу одержала Оксана Савочкина (АО «Омские Медиа» (12 канал), Омская область). Выпуск «Несломленный» телепроекта «Местные жители с Оксаной Савочкиной» об истории почетного мастера спорта, штангиста-рекордсмена Юрия Медведева, признан лучшим среди работ на спортивную тематику.

«ПРОверенный источник» – специальная премия Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» от инфопартнёра проекта – информационного агентства «Интерфакс» будет вручена корреспонденту телеканала «ОТС» Екатерине Новгородцевой.

Поздравляем коллег с заслуженными победами!

Церемония награждения победителей XIX Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» состоится в Новосибирске 17 сентября 2024 года. Лучшие журналисты Сибири смогут принять участие в «Сибирской медианеделе», в рамках которой пройдут образовательные семинары, а также тематические медиасессии с участием ведущих федеральных экспертов. Кроме того, в рамках пресс-тура победители проекта посетят объекты партнеров конкурса.

Фото предоставлено МА «Сибирское соглашение»

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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