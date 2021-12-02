Микродатчики обеспечат безопасность самолетов и спутников

По заказу «Сибирского Института авиастроения им. Чаплыгина» в лаборатории оптических и сенсорных систем Института автоматики и электрометрии СО РАН в настоящее время идет работа над испытаниями новых видов датчиков, основанных на элементах волоконной оптики. Об этом сотрудники лаборатории рассказали новосибирским СМИ, продемонстрировав модели датчиков. Один из них, как сообщают научные работники, предполагается закрепить на крыле самолета, и в случае малейшей деформации крыла информация об этом будет отображена на устройстве опроса.

— Устройство-опрос способно работать по bluetooth с телефоном, планшетом, — рассказывают в лаборатории. — На крыле расположен волоконно-оптический датчик. Соответственно, при деформации крыла информация об этом отобразится на мониторе, происходит некий отклик по сигналам. Деформируется сам датчик, так как он прикреплен к крылу, и мы видим информационный отклик на планшете.

Однако самолеты — не конечная цель. Подобные датчики могут быть направлены еще выше — в космос, при этом по размеру устройства будут напоминать чипы.

— Уменьшатся размеры, — сообщает старший научный сотрудник лаборатории Иван Лобач. — Их можно будет монтировать для авиационной техники и космических аппаратов. Например, можно будет поставить на спутник и с помощью волоконных датчиков замерять температуры, необходимые для работоспособности всего спутника. Нынешний датчик для них — штука тяжелая, некоторые спутники по размерам меньше.

Одновременно, по словам научных сотрудников, разрабатываются и тестируются точечные датчики, которые в перспективе могут применяться в добывающей промышленности.

— Смогут измерять температуру вдоль нефте- и газопроводов, фиксировать возможные утечки на них, — рассказывает Лобач. — Такие разработки мы делаем совместно с компаниями-резидентами новосибирского Академпарка. То есть мы не только исследуем сенсорные системы, но и вместе с нашими партнерами пытаемся внедрить их в практику.

В настоящее время разработки лаборатории уже применяются, например на стадионе «Заря» — для мониторинга снеговой нагрузки на арочные перекрытия спортивного объекта. В дальнейшем аналогичное использование разработок может быть использовано и на других объектах — мостах и транспортных тоннелях.